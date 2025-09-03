Suprug izveden iz kuće u kojoj je živjela žena u Tenji

ŠOK U SLAVONIJI /

Šok u Tenji kod Osijeka. Od ranog jutra policija i istražitelji pretražuju kuću u kojoj je živjela žena čiji je nestanak prijavljen 2. kolovoza. Od tada o njoj nije bilo nikakvih informacija.

Neslužbeno se doznaje da su u septičkoj jami pronađeni ostaci njezina tijela. Iz osječke policije tek poručuju da je u tijeku kriminalističko istraživanje, a na mjesto događaja doveden je i suprug.

