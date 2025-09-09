Melania je strijeljala pogledom, on nije ni primjetio: Nevjerojatne scene na večeri kod Trumpa

Mnogi u posljednjih dana uvjereni da Melania Trump nije bila zadovoljna ponašanjem Marka Zuckerberga za vrijeme večere u Bijeloj kući. Donald Trump i prva dama ugostili su u četvrtak nekoliko utjecajnih izvršnih direktora iz tehnološke industrije. Povod su bili razgovori o korištenju umjetne inteligencije kako bi se Amerika učvrstila kao globalni lider u inovacijama, piše Mirror.

Međutim, u središtu pažnje nisu bili razgovori, nego suptilni trenuci tijekom večere. Zuckerberg je uhvaćen kamerom kako sjedi pored Trumpa i razgovara s nekim drugim dok je predsjednik odgovarao na pitanje novinara.

Prva dama to je primijetila i izgledala je nezadovoljno zbog nedostatka pažnje osnivača Mete dok je njezin muž govorio. Korisnik društvenih mreža Johnny St. Pete objavio je isječak tog trenutka na platformi X, uz natpis: „Mark Zuckerberg na večeri u Bijeloj kući razgovarao je dok je predsjednik govorio.

Melania je to primijetila i nije bila sretna. Pravila bontona… Kad predsjednik stoji u Bijeloj kući, nitko ne sjedi. A kad predsjednik govori u Bijeloj kući… Nitko ne govori."

Objava je prikupila 1,5 milijuna pregleda, 19.000 lajkova i 1.600 komentara. Jedan korisnik je napisao: „Zuckerberg nema ni trunke kulture. Nevjerojatno nepristojno!” Dok je drugi dodao: „Tako nepoštovanje.” Treći je komentirao: „Sjedi odmah do njega… nevjerojatan nedostatak svijesti.” Još jedan korisnik nadovezao se: „Zuckerberg izgleda kao da nema manira.”

Reakcije na društvenim mrežama

Drugi su pak hvalili prvu damu, a jedan obožavatelj je primijetio: „Melania ne izgleda kao osoba kojoj išta promakne. Velik adut za Donalda Trumpa.” Drugi je dodao: „Ona se nosi s tolikom gracioznošću, toplinom i snagom da je teško ne diviti joj se.

Svaki bi se muškarac smatrao iznimno sretnim da ženu poput Melanije može nazvati svojom suprugom!” Međutim, neki komentatori nisu se složili da je prva dama bila nezadovoljna baš zbog Zuckerberga.

Jedan korisnik X-a napisao je: „Iskreno, ne mislim da je to bio samo Zuckerberg. Tko su bili ljudi točno preko puta predsjednika? Žena se igrala s kosom muškarca na vratu. A tip pored njega također ne izgleda kao da obraća pažnju. Mislim da je ona sve njih gledala kao nepristojne i bez poštovanja.”

Netko drugi je dodao: „Da, nastavite si govoriti da je onaj pogled gađenja bio za Marka Zuckerberga…” U većini društvenih i formalnih situacija kada se okuplja više ljudi, smatra se nepristojnim govoriti dok domaćin obraća pažnju svima, posebno kad je ta osoba predsjednik Sjedinjenih Država.

Osnivač Microsofta Bill Gates, koji je sjedio pokraj prve dame, okrenuo se prema Trumpu dok je ovaj držao govor i blago se nasmiješio.

