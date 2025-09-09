Posrnuli bivši premijer usred skandala: Procurili dokumenti koji otkrivaju kako se obogatio

Slučaj curenja podataka iz privatnog ureda Borisa Johnsona otkrio je kako je bivši britanski premijer od napuštanja Downing Streeta profitirao od kontakata i utjecaja koje je stekao na dužnosti, što je moguće kršenje etike i pravila lobiranja.

Borisovi dosjei (The Boris files) uključuju podatke koji su procurili iz njegova privatnog ureda koji otkrivaju kako bivši konzervativni čelnik koristi odnose koje je stekao na najvišoj izabranoj dužnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu kako bi se osobno obogatio. Po svemu sudeći to je činio putem svog privatnog ureda, koji subvencionira javnost, otkriva Guardian.

Datoteke je dobila neprofitna organizacija Distributed Denial of Secrets (DDoS), inače registrirana u SAD-u, koja arhivira procurjele i hakirane dokumente. Ne zna se porijeklo curenja.

Što je radio nakon odlaska iz vlade?

Borisovi dosjei sadrže više od 1800 datoteka odnosno dva gigabajta podataka, e-poruka, pisama, računa, govora i poslovnih ugovora koji bacaju svjetlo na unutarnje funkcioniranje javno subvencionirane tvrtke koju je Johnson osnovao nakon napuštanja premijerske pozicije 2022. godine. Datoteke datiraju iz razdoblja nakon Johnsonovog mandata između rujna 2022. i srpnja 2024., iako sadrži i neke dokumente iz njegova vremena u Downing Streetu.

Otkrivaju kako je Johnson koristio tvrtku za upravljanje nizom visoko plaćenih poslova. Ujedno podsjećaju na skandal s lobiranjem Greensill Capitala u koji je bio upleten jedan od Johnsonovih prethodnika, David Cameron. Ovo curenje podataka bi moglo potaknuti pitanja o naknadama koje financiraju porezni obveznici, a koje bivši premijeri dobivaju za vođenje svojih privatnih ureda.

Procurjeli dokumenti pokazali su da je Johnson lobirao kod visokog saudijskog dužnosnika kojeg je upoznao na dužnosti, tražeći do njega da podijeli prijedlog s autokratskim prijestolonasljednikom petrodržave, Mohammedom bin Salmanom, za tvrtku kojom će supredsjedati.

Osim toga, otkriveno je da je bivši premijer primio više od 200.000 funti od "hedge" fonda nakon sastanka s venezuelanskim predsjednikom Nicolásom Madurom, suprotno izjavama da nije bio plaćen. Dok je bio na dužnosti, čini se da je Johnson imao tajni sastanak s Peterom Thielom, milijarderom koji je osnovao kontroverznu američku tvrtku za podatke Palantir, mjesecima prije nego što je dobila ulogu upravljanja podacima NHS-a.

U očiglednom kršenju pravila tijekom pandemije koronavirusa, Johnson je priredio večeru za konzervativnog kolegu koji je financirao raskošnu obnovu njegova stana u Downing Streetu, dan nakon što je na snagu stupila druga karantena zbog COVID-a.

Povukao stotine tisuća funti

Johnson nije odgovorio na više zahtjeva Guardiana za komentar.

Otkrića o tome kako je Johnson izgradio unosnu karijeru u privatnom sektoru ističu malo poznatu shemu koja bivšim britanskim premijerima omogućuje da traže državni novac za plaćanje troškova "koji proizlaze iz njihovog posebnog položaja u javnom životu". Godišnja šesteroznamenkasta isplata, poznata kao naknada za troškove javne dužnosti (PDCA), subvencija je namijenjena podršci javnim dužnostima bivšeg premijera. Nije namijenjena za privatne ili komercijalne aktivnosti.

Dosjei postavljaju pitanja o tome je li Johnson zamaglio te granice dok je vodio Ured Borisa Johnsona, društvo s ograničenom odgovornošću osnovano mjesec dana nakon što je napustio Downing Street. Visoki izvor iz Ureda kabineta potvrdio je da je Johnson zatražio sredstva iz programa za isplatu plaća osoblja u svom privatnom uredu. Službeni podaci pokazuju da je zatražio 182.000 funti isplata iz programa PDCA otkako je napustio vladu.

Procurjele informacije otkrivaju da je Johnsonov ured imao središnju ulogu u upravljanju njegovim komercijalnim pothvatima. To uključuje poslove s Daily Mailom i GB Newsom, te svjetsku karijeru u kojoj je držao govore za klijente s dubokim džepom.

Iz arhive dokumenata također proizlazi da je Johnson između listopada 2022. i svibnja 2024. primio otprilike 5,1 milijun funti za 34 govora. Ti angažmani mu obično donose stotine tisuća funti, kao i izdašne troškove za pokrivanje letova prve klase i boravka u hotelima s pet zvjezdica za njega i osoblje.

