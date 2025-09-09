Ruski zračni napad ubio 21 osobu: 'Ovo nije vojna operacija - ovo je čisti terorizam'

U ruskom zračnom napadu na selo Yarova, smješteno na samoj crti bojišta u Donjeckoj oblasti, 9. rujna poginula je najmanje 21 osoba, izvijestio je guverner Vadym Filashkin, piše Kyiv Independent.

Napad se dogodio u 12:30 po lokalnom vremenu, tijekom podjele mirovina, naveo je Filashkin.

"Ovo nije vojna operacija – ovo je čisti terorizam", poručio je guverner na svom Telegram kanalu.

"Trenutačno na mjestu događaja rade spasilačke službe, liječnici, policija i lokalne vlasti. Pomažemo ozlijeđenima i utvrđujemo točne posljedice ovog zločina", napisao je Filashkin na Telegramu te pozvao Ukrajince da se paze i evakuiraju u sigurnije dijelove Ukrajine.

'Takav ruski napad ne smije proći bez odgovora međunarodne zajednice'

Yarova je malo selo koje se nalazi oko 20 kilometara sjeverno od grada Slovjanska. Smješteno je uz lokalne cestovne pravce i nalazi se tek devet kilometara od položaja koje drže ruske snage.

"Takvi ruski napadi ne smiju proći bez odgovora međunarodne zajednice", poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama.

"Svijet ne smije ostati nijem. Potreban je odgovor Sjedinjenih Američkih Država. Potreban je odgovor Europe. Potreban je odgovor skupine G20", napisao je u objavi.

