Novi manevar Dodika, čeka se reakcija Ustavnog suda. Njegov čovjek tvrdi: 'Sve je kako treba'

Vladajuće stranke iz Federacije BiH, ali i oporba u utorak su od Ustavnog suda BiH zatražili ocjenu ustavnosti imenovanja nove vlade Republike Srpske čijeg je mandatara predložio Milorad Dodik, nakon što mu je prestao mandat entitetskog predsjednika pa na to nije imao ustavno niti zakonsko pravo.

Apelaciju Ustavnom sudu BiH odvojeno su podnijeli zastupnici tri stranke iz bošnjačko-građanskog bloka u vladajućoj koaliciji te oporbena Stranka demokratske akcije (SDA).

Vjeruju kako je nova vlada RS nezakonito i neustavno imenovana i očekuju da to potvrdi Ustavni sud BiH, ali da prije toga donese privremeno mjeru kojom bi odluku o imenovanju vlade koju je donio parlament RS stavio izvan snage do sudskog pravorijeka.

"Mi na ovaj način štitimo ustavni poredak BiH ali i ustav i zakone RS", kazao je novinarima u Sarajevu Denis Zvizdić, jedan od čelnika stranke Narod i pravda (NiP) koja je dio vladajuće koalicije.

Zahtjev je potpisalo 11 zastupnika Predstavničkog doma, a uz zahtjev za rješavanje spora zatražili su i da Ustavni sud BiH donese privremenu mjeru u ovom slučaju te da zahtjev razmatra kao hitan.

Smatraju da je to predmet koji "po svom sadržaju može proizvesti štetne posljedice po vladavinu prava i pravni poredak u Bosni i Hercegovini", prenose BiH mediji.

'Sve je kako treba'

Sporna vlada gotovo istodobno je preuzela mandat nakon što je odluka o njenom imenovanju u ponedjeljak objavljena u Službenom glasniku RS.

Savo Minić, predsjednik te vlade kojega je imenovao Dodik, novinarima je nakon toga u Banjoj Luci kazao kako nema nikakav posebni komentar na zahtjev da Ustavni sud BiH reagira.

"Oni rade svoj posao a mi svoj", kazao je Minić dodajući kako se ne želi baviti onim što rade stranke iz Federacije.

Istaknuo je kako kao pravnik može jamčiti da je cijeli postupak imenovanja nove vlade proveden "kako treba".

Oporba u RS također smatra Minićevu vladu neustavnom a Dodika optužuju da je uzurpirao poziciju predsjednika entiteta iako je s nje smijenjen na temelju odredbi izbornog zakona BiH koji predviđa prestanak mandata svakom dužnosniku koji je osuđen na zatvorsku kaznu dužu od šest mjeseci.

