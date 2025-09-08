Uoči izbora Dodik promijenio mišljenje, sve češće se spominje njegov mlađi nasljednik

Pripreme za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske zakazane za 23. studenog počele su, a izvjesno je kako će na njima osim sadašnje oporbe sudjelovati i stranka koju predvodi Milorad Dodik unatoč njegovim ranijim najavama bojkota i prijetnjama da neće dopustiti otvaranje glasačkih mjesta.

U još jednom iznenađujućem obratu koji je potvrdio da Dodik zapravo nema nikakvu strategiju nego se pokušava ad hoc manevrima održati u političkom životu, on je u jednom intervjuu proteklog vikenda kazao kako ne vidi vidi problem u tome da njegov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) ima kandidata na izborima za novog čelnika RS.

"Nemam nikakav problem s tim da SNSD ima svog kandidata", izjavio je Dodik u intervjuu za podcast Lare Logan, južnoafričke novinarke s američkom adresom. Kazao je i kako je uvjeren da će SNSD pobijediti na tim izborima jer, navodno, uživa potporu najmanje 60 posto biračkog tijela u RS.

Sam Dodik ne može biti kandidat na izborima u studenom niti do 2032. godine jer mu je obnašanje dužnosti u bilo kakvim tijelima vlasti zabranjeno na šest godina što je sastavni dio presude kojom ga je Sud BiH osudio na godinu dana zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika.

Tko će umjesto Dodika?

Koga bi sada Dodik mogao promovirati kao rezervnog igrača nema jasnih naznaka, no mediji nagađaju o raznim imenima a najčešće spominju sadašnju članicu Predsjedništva BiH Željku Cvijanović, ali i Igora Dodika kojega je otac ranije inaugurirao za organizacijskog tajnika SNSD-a.

Igor Dodik nema velikog političkog iskustva i stalno djeluje u očevoj sjeni, ali je zbog toga, zajedno s ocem, dospio na popis osoba koje su pod sankcijama američkog Ministarstva financija i to zbog korupcije.

Na fotografiji: Igor Dodik Foto: Dejan Rakita/pixsell

Pod američkim je sankcijama i Cvijanović no ona je ipak dobila vizu za službeni boravak u SAD-u kamo je prošlog tjedna otputovala ne bi li se sastala s nekim od dužnosnika administracije Donalda Trumpa u nastojanju da pridobije naklonost Washingtona za svog stranačkog šefa. O rezultatima tih razgovora do ponedjeljka nije bilo nikakvih informacija.

Da bi Igor Dodik mogao biti SNSD-ov kandidat vjeruje i Igor Crnadak, predsjednik kluba zastupnika oporbene Partije demokratskog progresa (PDP) u parlamentu RS. "Imena koja su došla do nas su Igor Dodik, gradonačelnik Laktaša (Miroslav Bojić) i Siniša Karan (dosadašnji ministar unutarnjih poslova RS", kazao je Crnadak u intervjuu za televiziju Hayat.

Što sprema oporba?

Crnadak ipak ističe kako je puno važnije da oporba istakne zajedničkog kandidata, osigura njegovu pobjedu i pokaže da je u stanju preuzeti vođenje RS i kreirati novo političko okruženje, uključujući uspostavu nove entitetske vlade jer sadašnja, koju je instalirao Dodik postavivši na njeno čelo kuma svoje kćeri Savu Minića, nije imenovana legalno i na temelju ustava.

Iz Srpske demokratske stranke (SDS), koja je uz PDP okosnica oporbenog bloka, u nedjelju su najavili kako će odluku o tome tko bi mogao biti kandidat donijeti u roku od dva tjedna. Iz stranke Narodni front (NF) koju predvodi Jelena Trivić, potvrdili su kako će svakako sudjelovati na izborima.

Crnadak je najavio kako će u narednim danima uslijediti pregovori oporbenih stranaka i očekuje dogovor o nastupu na prijevremenim izborima. "Ja sam uvjeren da ćemo imati zajedničkog kandidata", kazao je.

Traju pripreme za izbore

Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) nastavlja provoditi tehničke pripreme za izbore 23. studenog. Nakon odluke o raspisivanju donesene 28. kolovoza aktiviran je servis za elektroničku prijavu birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine putem portala e-Izbori s ciljem omogućavanja sudjelovanja što većeg broja birača koji su inozemstvu. Time je omogućen jednostavan i brz postupak podnošenja zahtjeva za upis u birački popis.

Birači koji su bili upisani u Središnji birački popis za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za lokalne izbore 2024. godine obvezni podnositi novu prijavu. Njima će glasački materijali biti dostavljeni na adresu prebivališta u inozemstvu.

U SIP-u još očekuju da im Ministarstvo financija BiH odobri nešto više od tri milijuna eura za provedbu izbora. Iako je ministar Srđan Amidžić kojega kontrolira Dodik najavio kako takvu odluku neće potpisati on ne može blokirati cijeli postupak jer nalog za isplatu može potpisati i njegov zamjenik Muhamed Hasanović iz SDP-a BiH.

