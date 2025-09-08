Procurila šokantna snimka ubojstva Ukrajinke (23): Monstrum šetao vlakom s krvavim nožem

U SAD-u se ponovno rasplamsala rasprava o sigurnosti i kaznenoj politici nakon brutalnog ubojstva mlade ukrajinske imigrantice u gradu Charlotte u Sjevernoj Karolini. Iryna Zarutska (23), izbodena je na smrt 22. kolovoza u vlaku Lynx Blue Line. Nadzorna kamera zabilježila je šokantne prizore napada u javnom prijevozu, piše New York Post.

Na snimci se vidi kako osumnjičeni Decarlos Brown Jr. (35), čovjek s najmanje 14 uhićenja i brojnim presudama, vadi nož iz džepa, ustaje sa sjedala i prilazi mladoj ženi koja ništa ne sluti, tipkajući po svom mobitelu. Snimka se prekida neposredno prije nego što je ubo.

Nakon zločina, Brown mirno šeta vlakom s nožem u ruci, dok iza sebe ostavlja tragove krvi. Putnici u istom vagonu gotovo da i ne primjećuju što se dogodilo. Osumnjičenik potom skida krvavu majicu i bez panike čeka da vlak stigne u stanicu, gdje izlazi. Unatoč monstruoznoj prirodi ubojstva, mainstream američki mediji i političari u velikoj mjeri ostali su nijemi.

Gradonačelnica Charlottea, Vi Lyles, u objavi na platformi X zahvalila je medijima što nisu dijelili snimku napada: „Videozapis potresnog napada koji je oduzeo život Iryni Zarutskoj sada je javno dostupan. Želim zahvaliti našim medijskim partnerima i članovima zajednice koji su odlučili ne dijeliti snimku iz poštovanja prema obitelji Iryne.“

Izjava je izazvala burne reakcije. Republikanski kongresnik Brad Knott (R-NC) odgovorio je: „Odbijanje gradonačelnice da osudi besmisleno, užasno i sprječivo nasilje jednako je znakovito koliko i odvratno. Nasilni kriminalci, bez obzira tko su ili kako izgledaju, moraju biti u zatvoru.“ Kolega mu Mark Harris dodao je kako „nasilje u Charlotteu predstavlja mikrosvijet nacionalne epidemije“ te da Amerikanci zaslužuju sigurnije politike.

Lokalni političari traže reakciju

Edwin B Peacock, kandidat za Gradsko vijeće, objavio je snimku svoje vožnje vlakom u noćnim satima, upozorivši na problem sigurnosti u javnom prijevozu: „Prije tjedan dana, 23-godišnja Iryna Zarutska brutalno je ubijena u gradskom vlaku. Njezina smrt je tragedija koju ne smijemo ignorirati. Tko putuje bez plaćanja? Jesu li oni ti koji stvaraju probleme? Trebamo odgovore.“

Bivši gradonačelnik susjednog Matthewsa, Jim Taylor, poručio je kako je „duboko razočaran“ zbog gubitka fokusa na sigurnost putnika te upozorio da će situacija biti „sve gora dok se grad i nadležna komisija ozbiljno ne pozabave uzrocima“.

U raspravu se uključio i Elon Musk, koji je prozvao američke mainstream medije zbog, kako kaže, potpune šutnje o zločinu. Podijelio je objavu u kojoj kaže: "74.221 članak AP-a o Georgeu Floydu, nula njihovih članaka o Iryne Zarutskoj."

Pobjegla od rata, poginula 'u miru'

Posebno potresno djeluje činjenica da je Iryna 2022. pobjegla iz ratom razorene Ukrajine, nadajući se sigurnijem životu u SAD-u. U trenutku napada još je nosila uniformu restorana Zepeddie’s Pizza, gdje je radila.

Njezini kolege iz restorana objavili su emotivnu poruku: „Izgubili smo ne samo nevjerojatnu zaposlenicu, nego i pravu prijateljicu. Naša draga Iryna napustila je ovaj svijet prerano, a naša srca su ispunjena tugom. Od njezine smrti svijeća neprestano gori u njezinu sjećanju — mali podsjetnik na toplinu, ljubaznost i svjetlo koje je svakodnevno unosila u naše živote.“

Prema sudskim zapisima, Brown je već odslužio pet godina zatvora zbog oružane pljačke 2014. godine. Nakon izlaska 2020., ubrzo je ponovno uhićen zbog napada na vlastitu sestru. Unatoč dugom dosjeu, u trenutku napada bio je na slobodi.

