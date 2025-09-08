Kakva sreća za obitelj malog Frane: Dozivali papu, on ih čuo, a onda su uslijedili prekrasni prizori

Carlo Acutis i Pier Giorgio Frassati jučer su proglašeni novim svecima Katoličke Crkve.

Oboje su bili i jesu uzor mladima, promicatelji vjere i na usluzi siromašnima. Svetima ih je proglasio papa Lav XIV. pred tisućama vjernika. Prva milenijska kanonizacija očekivano ispunila je Trg svetog Petra mladima.

Među njima su bili i Hrvati, a Župa sv. Mihaela iz Gračana na svojem je Facebooku objavila predivan video. Njihovog malog župljanina Franu Borasa, blagoslovio je i u svoje ruke primio papa Lav.

Video pogledajte u nastavku: