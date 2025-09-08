BLAGOSLOVIO BEBU /

Kakva sreća za obitelj malog Frane: Dozivali papu, on ih čuo, a onda su uslijedili prekrasni prizori

Njihovog malog župljanina Franu Borasa, blagoslovio je i u svoje ruke primio papa Lav.

8.9.2025.
11:29
Carlo Acutis i Pier Giorgio Frassati jučer su proglašeni novim svecima Katoličke Crkve. 

Oboje su bili i jesu uzor mladima, promicatelji vjere i na usluzi siromašnima. Svetima ih je proglasio papa Lav XIV. pred tisućama vjernika. Prva milenijska kanonizacija očekivano ispunila je Trg svetog Petra mladima. 

Među njima su bili i Hrvati, a Župa sv. Mihaela iz Gračana na svojem je Facebooku objavila predivan video. Njihovog malog župljanina Franu Borasa, blagoslovio je i u svoje ruke primio papa Lav. 

