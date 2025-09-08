Ušli u autobus i počeli pucati, najmanje četvero ubijeno, deseci ozlijeđenih

Izraelska hitna služba izjavila je da je primila izvješća o najmanje četiri poginule i više od desetak ozlijeđenih osoba u pucnjavi u ponedjeljak na raskrižju u istočnom Jeruzalemu. Policija je izjavila da su napadači neutralizirani, piše Daily mail.

'U 7.13 sati primljena su izvješća o otprilike 15 ozlijeđenih, očito od pucnjave, na raskrižju Ramot na ulici Yigal Yadin u Jeruzalemu', navodi se.

Pucnjava se dogodila na glavnom raskrižju na sjevernom ulazu u Jeruzalem, na cesti koja vodi do židovskih naselja u istočnom Jeruzalemu.

Ušli u bus i počeli pucati

Izraelski mediji izvijestili su da su dvojica napadača ušla u autobus i počela pucati. Snimka napada prikazuje desetke ljudi kako bježe s autobusne stanice na prometnom raskrižju tijekom jutarnje špice.

BREAKING:



2 terrorists entered a bus in Jerusalem with automatic weapons.



Around 20 people shot. 4 people have been killed, including children. pic.twitter.com/VSrY4jcF8R — Visegrád 24 (@visegrad24) September 8, 2025

Inmiddels 4 doden. 7 zwaargewonden. Het was buslijn 62 https://t.co/Ivc2yzwT65 pic.twitter.com/b2QnOyUfA5 — Nieuws uit Het Beloofde Land (@NieuwsuitIsrael) September 8, 2025

Bolničari koji su izašli na mjesto događaja rekli su da je područje bilo kaotično i prekriveno razbijenim staklom, a ranjene osobe ležale su bez svijesti na cesti i pločniku u blizini autobusne stanice.

Hamas se još uvijek nije oglasio o napadu.

Raste nasilje na Zapadnoj obali

Rat u Gazi izazvao je porast nasilja i na Zapadnoj obali i u Izraelu.

Palestinski militanti napadali su i ubijali Izraelce u Izraelu i na Zapadnoj obali, a istovremeno je došlo do porasta nasilja doseljenika nad Palestincima.

Iako je u Izraelu posljednjih mjeseci bilo sporadičnih napada, posljednji smrtonosni masovni napad dogodio se u listopadu 2024., kada su dva Palestinca sa Zapadne obale počela pucati na željeznice u području Tel Aviva, ubivši sedam ljudi i ranivši mnoge druge. Za taj napad odgovornost je preuzeo Hamas.

