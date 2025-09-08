Ušli u autobus i počeli pucati, najmanje četvero ubijeno, deseci ozlijeđenih
Pucnjava se dogodila na glavnom raskrižju na sjevernom ulazu u Jeruzalem, na cesti koja vodi do židovskih naselja u istočnom Jeruzalemu
Izraelska hitna služba izjavila je da je primila izvješća o najmanje četiri poginule i više od desetak ozlijeđenih osoba u pucnjavi u ponedjeljak na raskrižju u istočnom Jeruzalemu. Policija je izjavila da su napadači neutralizirani, piše Daily mail.
'U 7.13 sati primljena su izvješća o otprilike 15 ozlijeđenih, očito od pucnjave, na raskrižju Ramot na ulici Yigal Yadin u Jeruzalemu', navodi se.
Pucnjava se dogodila na glavnom raskrižju na sjevernom ulazu u Jeruzalem, na cesti koja vodi do židovskih naselja u istočnom Jeruzalemu.
Ušli u bus i počeli pucati
Izraelski mediji izvijestili su da su dvojica napadača ušla u autobus i počela pucati. Snimka napada prikazuje desetke ljudi kako bježe s autobusne stanice na prometnom raskrižju tijekom jutarnje špice.
Bolničari koji su izašli na mjesto događaja rekli su da je područje bilo kaotično i prekriveno razbijenim staklom, a ranjene osobe ležale su bez svijesti na cesti i pločniku u blizini autobusne stanice.
Hamas se još uvijek nije oglasio o napadu.
Raste nasilje na Zapadnoj obali
Rat u Gazi izazvao je porast nasilja i na Zapadnoj obali i u Izraelu.
Palestinski militanti napadali su i ubijali Izraelce u Izraelu i na Zapadnoj obali, a istovremeno je došlo do porasta nasilja doseljenika nad Palestincima.
Iako je u Izraelu posljednjih mjeseci bilo sporadičnih napada, posljednji smrtonosni masovni napad dogodio se u listopadu 2024., kada su dva Palestinca sa Zapadne obale počela pucati na željeznice u području Tel Aviva, ubivši sedam ljudi i ranivši mnoge druge. Za taj napad odgovornost je preuzeo Hamas.
POGLEDAJTE VIDEO: Palestinska šefica diplomacije u Zagrebu: Za RTL Danas otkrila što očekuje od Hrvatske