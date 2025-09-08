Odgrizao prst suvozaču pa pokosio tri pješaka, metropola se još oporavlja od krvavog pohoda na cesti

Žestoka svađa dvojice muškaraca u malom Renault vozilu u nedjelju je na gradskoj granici Berlina i Brandenburga rezultirala s više ozlijeđenih i jednom poginulom osobom, javlja Fenix magazin.

Prema dosad poznatim informacijama, tijekom vožnje ulicom Ahlener Straße došlo je do žestoke svađe u vozilu. Vozač (27) je, kako se čini, uhvatio za ruku suvozača i zagrizao ga toliko jako da mu je odgrizao vrh prsta. U tom trenutku vozač je najvjerojatnije izgubio kontrolu nad vozilom.

Renault je sletio s ceste, popeo se na pločnik i pokosio tri pješaka. Suvozač je, teško krvareći, pobjegao iz vozila, a vozač je nastavio voziti.

Poginuo biciklist

Nekoliko stotina metara dalje, na križanju Lichterfelder Allee i Paul-Gerhardt-Straße, vozač je prešao u suprotan smjer i na biciklističkoj stazi udario biciklista jer je pokušao zaobići građevinsku ogradu. Glasnogovornik vatrogasaca izjavio je: "Biciklist je podlegao teškim ozljedama na mjestu nesreće."

Vozilo je konačno stalo tek kad je udarilo u građevinsku ogradu. Policajci su uspjeli svladati i uhititi muškarca te ga privesti u nadležnu policijsku postaju u Potsdamu na ispitivanje. Na terenu su bile brojne hitne službe i više vozila hitne pomoći. Liječnik je na mjesto događaja pristigao helikopterom.

Dvoje ozlijeđenih pješaka je zbrinuto ambulantno, dok je treći odmah prevezen u bolnicu i operiran. Još jedan pješak uspio je izbjeći vozilo, ali je pritom lakše ozlijeđen.

Berlinska i brandenburška policija trenutačno razmjenjuju informacije o ovom tragičnom incidentu. Svi koji imaju dodatne informacije mogu ih prijaviti najbližoj policijskoj postaji.

