POGINUO BICIKLIST /

Odgrizao prst suvozaču pa pokosio tri pješaka, metropola se još oporavlja od krvavog pohoda na cesti

Odgrizao prst suvozaču pa pokosio tri pješaka, metropola se još oporavlja od krvavog pohoda na cesti
Foto: Profimedia/ilustracija

Žestoka svađa dvojice muškaraca u malom Renault vozilu u nedjelju je na gradskoj granici Berlina i Brandenburga rezultirala s više ozlijeđenih i jednom poginulom osobom

8.9.2025.
9:27
danas.hr
Profimedia/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Žestoka svađa dvojice muškaraca u malom Renault vozilu u nedjelju je na gradskoj granici Berlina i Brandenburga rezultirala s više ozlijeđenih i jednom poginulom osobom, javlja Fenix magazin.

Prema dosad poznatim informacijama, tijekom vožnje ulicom Ahlener Straße došlo je do žestoke svađe u vozilu. Vozač (27) je, kako se čini, uhvatio za ruku suvozača i zagrizao ga toliko jako da mu je odgrizao vrh prsta. U tom trenutku vozač je najvjerojatnije izgubio kontrolu nad vozilom.

Renault je sletio s ceste, popeo se na pločnik i pokosio tri pješaka. Suvozač je, teško krvareći, pobjegao iz vozila, a vozač je nastavio voziti.

Poginuo biciklist

Nekoliko stotina metara dalje, na križanju Lichterfelder Allee i Paul-Gerhardt-Straße, vozač je prešao u suprotan smjer i na biciklističkoj stazi udario biciklista jer je pokušao zaobići građevinsku ogradu. Glasnogovornik vatrogasaca izjavio je: "Biciklist je podlegao teškim ozljedama na mjestu nesreće."

Vozilo je konačno stalo tek kad je udarilo u građevinsku ogradu. Policajci su uspjeli svladati i uhititi muškarca te ga privesti u nadležnu policijsku postaju u Potsdamu na ispitivanje. Na terenu su bile brojne hitne službe i više vozila hitne pomoći. Liječnik je na mjesto događaja pristigao helikopterom.

Dvoje ozlijeđenih pješaka je zbrinuto ambulantno, dok je treći odmah prevezen u bolnicu i operiran. Još jedan pješak uspio je izbjeći vozilo, ali je pritom lakše ozlijeđen.

Berlinska i brandenburška policija trenutačno razmjenjuju informacije o ovom tragičnom incidentu. Svi koji imaju dodatne informacije mogu ih prijaviti najbližoj policijskoj postaji.

POGLEDAJTE VIDEO: Prometna nesreća kod čvora Popovec: Sletio helikopter, stigli i vatrogasci

NjemačkaPoginuo BiciklistPrometna Nesreća
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POGINUO BICIKLIST /
Odgrizao prst suvozaču pa pokosio tri pješaka, metropola se još oporavlja od krvavog pohoda na cesti