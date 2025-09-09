Djevojčica (14) izbodena u školi: Specijalci pojurili na teren, traga se za napadačem

Tinejdžerica (14) oštrim predmetom u utorak je izbodena u školi u Beču u Austriji, javlja Heute. Glasnogovornica policije kazala je da ozlijeđena 14-godišnjakinja nije životno ugrožena te da je prebačena u bolnicu.

Specijalci na terenu

Velika policijska akcija je u tijeku, a za počiniteljem se intenzivno traga svim raspoloživim sredstvima. Područje škole okružili su službeni psi i jedinica bečke specijalne policije (WEGA).

Obustavljena je cjelokupna nastava, no i sat vremena nakon početka akcije istražitelji nemaju nikakav trag o počitnitelju ni preciznije informacije o oružju kojim je napadač počinio zločin.

POGLEDAJTE VIDEO: Puž zvonio stanarima, razotkrio ga slinavi trag! Policija: 'Doveli smo ga u red!'