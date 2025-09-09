Lavrov zaprijetio Zapadu nakon sastanka s Dodikom: 'Ovog datuma bit će neugodno'

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u utorak je u Moskvi primio donedavnog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a nakon sastanka dao je izjavu medijima.

Istaknuo je da je s Dodikom razgovarao o međusobnim kontaktima institucija i aktualnim međunarodnim pitanjima, pogotovo u kontekstu političke situacije koja vlada u Bosni i Hercegovini.

"Razgovarali smo o međunarodnim pitanjima, prije svega u vezi sa stanjem u Bosni i Hercegovini, a posebno u vidu imajući da se danas u Republici Srpskoj obilježava 30 godina od bombardiranja NATO-a i da će u prosincu biti tri desetljeća od potpisivanja Daytonskog sporazuma", rekao je Lavrov, prenosi Klix.ba.

'Destabilizacija balkanske regije'

Tvrdi da Zapad pokušava nametnuti potpuno kontrolom nad BiH i oduzeti pravo Srbima da tamo žive. "To što se danas događa u BiH predstavlja najdublju političku krizu u posljednjih 30 godina i može destabilizirati cijelu balkansku regiju", poručio je ruski ministar.

Naglasio je da entiteti moraju imati široke ovlasti i zapadne zemlje optužio da ih potkopavaju. "Zapadne sile grubo potkopavaju te ovlasti i ne skrivaju svoje destruktivne namjere da Srbima oduzmu zagarantirana prava i dobiju poslušnu vlast, sudstvo i druge institucije", tvrdi Lavrov.

"Najoštrije osuđujemo pokušaje da se s vlasti uklone srpski lideri koji su nepoželjni Zapadu. Konkretno riječ je o našem današnjem sugovorniku, prijatelju i legitimno izabranom predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku", nastavio je šef ruske diplomacije.

Lavrov je dodao da će se pitanje Bosne i Hercegovine 31. listopada naći na dnevnom redu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, kada će Rusija predsjedavati tim tijelom. "Detaljno ćemo se pripremiti, a naši partneri morat će odgovoriti na brojna neugodna pitanja".

