Prosvjednici natjerali ženu bivšeg premijera da uđe u kuću pa je zapalili: Podlegla ozljedama

Supruga bivšeg nepalskog premijera Jhalanatha Khanala, Rabi Laxmi Chitrakar umrla je od opeklina nakon što su prosvjednici zapalili njihovu kuću u Dalluu, piše India Today.

Prema riječima članova obitelji, skupina prosvjednika ju je navodno prisilila da uđe u kuću prije nego što je zapalila vatru. Hitno je prevezena u bolnicu za opekline Kirtipur u kritičnom stanju, ali nije preživjela ozljede.

Prema nepalskom listu Khabar Hub, članovi obitelji rekli su da je Chitrakar prevezena u bolnicu za opekline Kirtipur u kritičnom stanju, ali da nije mogla preživjeti ozljede.

Prosvjednici su u glavnom gradu Nepala zapalili vladine zgrade, policijske postaje i kuće političara dok se nemiri nastavljaju drugi dan za redom, čak i nakon što je čelnik zemlje dao ostavku i ukinuta su ograničenja na društvenim mrežama, prenosi New York Times.

Odlazak premijera K.P. Sharme Olija bez jasne zamjene ostavio je vodstvo zemlje neizvjesnim. Nekoliko drugih visokih dužnosnika također je odstupilo. Dan ranije, vlasti su otvorile vatru na mnoštvo mladih prosvjednika, pri čemu je poginulo najmanje 19 ljudi, u nekim od najraširenijih društvenih nemira u toj južnoazijskoj zemlji posljednjih godina.

Prosvjedi u Nepalu nemaju presedana i odražavaju duboko nezadovoljstvo političkom elitom u zemlji.

Sigurnosni dužnosnici i birokrati pozivaju na smirenost, dok se političko vodstvo povuklo. Vojska, koja uživa određeni ugled, mogla bi pomoći u uspostavi reda, iako nije sklona preuzimanju uloge policije i redarstvenih službi.

Nepal je od 2008. promijenio čak 14 premijera, a stalna borba za vlast i mijenjanje savezništava stranaka duboko su razočarali građane, posebno mlade.

Trenutni prioritet je povratak reda i stabilnosti, no bez jasnog vodstva daljnji razvoj situacije potpuno je neizvjestan, piše u analizi BBC.

Zapaljena zgrada parlamenta

Stotine prosvjednika provalile su u zgradu nepalskog parlamenta u Katmanduu, a dim se i dalje diže iz jednog krila zgrade.

Motocikli kruže oko parlamentarnog kompleksa, a neki od njih odnose iščupane biljke iz vrta i slike iz unutrašnjosti. Prosvjednici plešu i uzvikuju slogane oko vatre na ulazu u zgradu, mnogi od njih držeći nepalske zastave.

Dio prosvjednika ušao je u samu zgradu, u kojoj su svi prozori razbijeni. Na vanjskim zidovima išaranim grafitima ispisane su poruke protiv vlade.

Na jednoj od poruka stoji: "Ušli ste u krivu borbu", prenosi BBC.