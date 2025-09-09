Kaos na glavnom kolodvoru: Maloljetnik prometnim znakom napao ljude, jednog počeo daviti

Ukrajinac (17) u noći na ponedjeljak na glavnom kolodvoru u njemačkom Augsburgu prometnim znakom napao je željezničke djelatnike, javlja Fenix.

Kaos je počeo oko 0.20 sati nakon što su zaštitari primijetili da 17-godišnjak u ruci drži znak. Podivljao je nakon što su ga pitali odakle mu te ga je bacio prema zaposlenicima.

Dao se u bijeg, no jedan djelatnik uspio ga je zaustaviti. Tada je izbio fizički sukob. Tinejdžer je zaposlenika udario u lice, ugrizao ga i pokušao zadaviti. U pomoć je priskočila kolegica, koju je maloljetnik također napao.

Istraga protiv maloljetnika

Svjedokinja je pozvala policiju koja je dojurila na lice mjesta. Utvrdili su da je napadnuti djelatnik zadobio ugrize, bolove u vratu i posjekotinu na usni. Kolegica je prošla s ozljedom na desnom obrazu i ruci, a kasnije su joj dijagnosticirali prijelom u području ručnog zgloba.

Maloljetnik nije ozlijeđen, no protiv njega je pokrenuta istraga zbog sumnje na opasnu tjelesnu ozljedu, tjelesnu ozljedu i krađu. Ukradeni prometni znak je zaplijenjen.

