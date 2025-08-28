US Open je kaos! Osjeti se marihuana, trese se od aviona i bruji od publike: Bože dragi, što je ovo?!

Postoje sportski događaji koji su drugačiji od drugih, koji imaju ono nešto, turniri koji njeguju "kaos", ali posebni "kaos". US Open, posljednji Grand Slam sezone koji upravo traje u New Yorku, jedan je od tih. U stvari, US Open je sportski turnir kakvog nema u svijetu. Zbog čega? E, tu priča počinje...

Osjeća se i to više nego bilo gdje drugdje! Ni ja nisam fan tog mirisa, zapravo smrada. Ali, dozvoljeno je ovdje i nekako moraš prihvatiti to kako je. Marihuana se osjeća svuda, od treninga do meča. Novak Đoković o US Openu.

Nijedan drugi Grand Slam nema šarm, "kaos", bilo i ritam US Opena. Dok Wimbledon njeguje englesku eleganciju, pariški Roland Garros tradiciju, a Australian Open nesnosnu vrućinu jer je u Australiji vruće i sparno, njujorški teniski turnir u Flushing Meadowsu diše u ritmu megalopolisa koja nikad ne spava. Strka, buka, gužve na ulici, mravinjak, sve se to odražava kao neka savršena zrcalna projekcija i na US Open.

Miris marihuane kao 'zaštitni znak'

Posljednjih godina jedan od najčešćih komentara igrača nije vezan uz teren, već uz stvari koje veze nemaju sa tenisom, između ostalog i mirisima marihuane. Miris za neke, smrad za druge, širi se tribinama i terenima Flushing Meadowsa, miješa se s ljetnim vrućinama i postaje tema pressica gotovo jednako često kao i taktika ili forma...

Novak Đoković je ove godine bio jasan:

Foto: Larry Marano

Prije njega Alexander Zverev, prije dvije godine, se našalio:

“Teren 17 na US Openu smrdi kao dnevna soba Snoop Doga.”

A nedavno se i Kasper Ruud priključio pritužbama:

“Najveća degradacija turnira u New Yorku je što sve smrdi na marihuanu. Čak i u turnirskim objektima. Nije zabavno igrati kada ste umorni, a morate udisati taj miris. Osjetite ga na svakom uglu, na ulici, na terenu”, objašnjava Ruud, prenosi izjave AP.

Velika Jabuka posebna priča

Neki smatraju da je sama Velika Jabuka jednako problematična kao i mjesto održavanja turnira. Nekima to ne smeta, a dok kaos na US Openu dijeli one koji sudjeluju, publika, posjetitelji, oni uživaju. U svemu. Dio publike u Flushing Meadowsu uopće nije teniska publika i ne prate inače tenis, nego dođu zbog zabave. US Open izlazi iz okvira teniskog turnira i ulazi u neku drugu dimenziju. Događanja u Flushing Meadowsu luđa su nego na nekim nogometnim utakmicama.

Elisabetta Cocciaretto, Talijanka koja je prošlog mjeseca u prvom kolu Wimbledona iznenadila finalisticu US Opena 2024. Jessicu Pegulu, nikada se nije osjećala ugodno na US Openu sve dok nije prestala boraviti u službenom hotelu turnira i preselila se na mjesto koje je udaljenije od uobičajenih.

"Volim se malo odvojiti od svega“, izjavila je Cocciaretto.

Molly McElwee, sportska novinarka koja radi za CNN Sports, priča svoja zapažanja:

Zabava, a ne tenis

"Da, dobro je malo odvojiti se, jer inače si usred ludila US Opena. A ako ga ima previše, glava ti eksplodira. To je napad na osjetila u svakom pogledu“, rekla je sportska novinarka Molly McElwee za CNN Sports.

"To je neka vrsta drugačijeg, začinjenijeg jela, jačeg pića, ako uspoređujete s onom kamilicom na Wimbledonu. Atmosfera US Opena je potpuno drugačija", dodala je.

McElwee, koja je posljednjih godina dva puta radila na US Openu, rekla je da je osjećaj oko Flushing Meadowsa tijekom Grand Slama više nalik nogometnoj utakmici nego redovnom teniskom turniru...

"Ljudi dođu na US Open da se zabave", kazala je, često potaknuti ponuđenim pićima - posebno koktelima Honey Deuce koji se slobodno toče tijekom cijelog turnira.

Foto: Profimedia

"US Open je definitivno jedan od najglasnijih slamova, svakako najsjajniji, najveći, u mnogim smislovima“, rekla je.

"Grad u kojem se održava, New York, očito je sve to. Mislim da je slam pravi odraz grada.“

Ako igrači mogu podnijeti buku, moraju se nositi i s gustim prometom i velikim gužvama na putu od hotela do terena, a zatim i s prepoznatljivim mirisima koji se šire po terenima. Od pržene hrane do prijavljenih mirisa marihuane, mnogi novinari i igrači primijetili su koliko miris turnira ponekad može biti odvlačeći pažnju.

Legalizacija stvara probleme

Otkako je rekreativna uporaba marihuane legalizirana u saveznoj državi New York, organizatori se nalaze u nezavidnoj situaciji. Pušenje je zabranjeno unutar službenih objekata i tribina, ali kako je turnir otvorenog tipa, dim lako dopire do terena. Tako je marihuana, htjeli to tenisači ili ne, postala gotovo neizostavan dio ugođaja US Opena.

Zvuk aviona kao neplanirani soundtrack

A onda tu je i drugi “specijalitet” US Opena – avioni. LaGuardia aerodrom nalazi se praktički iza tribina, a tutnjava uzlijetanja i slijetanja postala je dio zvučne kulise turnira. Ponekad baš u trenutku servisa, ponekad usred izmjene – avion će proći i sve zaglušiti. Ali, to je šarm. Ili nije... Ne, baš nije...

Foto: Profimedia

To je nešto što ni najstroži teniski protokoli ne mogu zaustaviti – tenis u New Yorku uvijek dolazi s pozadinskim soundtrackom.

Publika koja ne poznaje tišinu

No ono što US Open najviše razlikuje od ostalih Grand Slamova jest – publika. Za razliku od stroge tišine Wimbledona ili profinjenog šuškanja u Parizu, u Flushing Meadowsu gledatelji žive svaku poen. Glasni su, navijaju, zvižde, razgovaraju, ustaju i šeću – i to sve dok se na terenu igra. Tenisači se često žale, ali baš ta energija čini US Open drukčijim, sirovim, gotovo uličnim.

Postoje neki tenisači, poput Francesa Tiafoea, Madison Keys ili Bena Sheltona, koji svake godine jedva čekaju US Open, s bučnom publikom, glazbom na izmjenama igrača, žamorom, mirisom trave i preletom aviona. Za njih, što glasnije, to bolje. Donesite buku, a možete i zapaliti. Nekima ne smeta...

Publika ne šuti, a tenisači to ne vole

"Dobro funkcioniram u kaosu“, rekao je Tiafoe, dvostruki polufinalist u Flushing Meadowsu.

Ponekad sve može izmaknuti kontroli, kao što se dogodilo tijekom meča koji je završio rano u ponedjeljak. Došlo je do kašnjenja od više od pet minuta dok su gledatelji zviždali i vikali - potaknuti od strane prvaka iz 2021. Daniila Medvedeva, kojeg je razljutila presuda glavnog suca Grega Allenswortha nakon što je fotograf prekinuo igru ​​ulaskom na teren, od svega.

"Nisu htjeli stati, ali kako god“, kazao je Medvedev o navijačima.

Nisu svi u stanju podnijeti takav kaos na Grand Slam turniru poznatom - neki bi rekli i zloglasnom - po prenatrpanim tribinama, avionima koji tutnje iznad glave, putovanju Manhattan-Queens, rutom koju koriste oni koji na toj relaciji idu na posao i mirisima svega, od marihuane do hrane koja se peče...

"To je nešto s čime stvarno ne možete istrenirati mozak“, navela je prvakinja iz 1991./92. Monika Seleš.

'Morate se prilagoditi'

"Jednostavno se prilagodite", dodala je Seleš.

Postoje i oni, poput prvakinje iz 2024. Aryne Sabaljenke ili prvaka iz 2014., našeg Marina Čilića ili Petre Kvitove, koji nisu u početku imali razumijevanja prema teniskoj anarhiji koja vlada na US Openu.

"Stvarno zbunjujuće“, bio je Sabaljenkin prvi dojam - ali su se s vremenom pomirili s tim.

A ima čak i onih čije se mišljenje promijenilo u drugom smjeru, od prihvaćanja do prezira.

"U dvadesetima sam volio dolaziti ovdje. Bilo je toliko toga za raditi. Ali što sam stariji, to manje uživam biti ovdje. Pomalo je kaotično. Uvijek ima puno buke. Puno mirisa posvuda. Posjetio sam većinu mjesta u New York, ne moram ići u Central Park po 1003. put“, rekao je Adrian Mannarino (37), Francuz koji je u nedjelju započeo svoj 15. US Open pobijedivši 29. nositelja Tallona Griekspoora.

"Nekad je bilo zabavno“, izjavio je Mannarino o turniru...

"Ali ponekad pomislim: 'Bože, volio bih da se mogu malo više koncentrirati", poentirao je kao na terenu...

Grand Slam s kaotičnim šarmom

Miris marihuane, buka aviona i glasna publika možda su iritacija za igrače, ali su i dio identiteta US Opena. To je turnir na kojem tenis izlazi iz svoje tihe, uštogljene forme i ulazi u ritam grada koji ga okružuje – bučnog, neurednog, ali i neodoljivo živog.

US Open zato ostaje Grand Slam kontrasta. Istovremeno nervira i očarava. I dok će se mnogi igrači žaliti, većina će se složiti -nigdje ne osjećate tenis kao u New Yorku.

