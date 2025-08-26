NEMAMO VIŠE PREDSTAVNIKA /

Čilićev dugoočekivani povratak na mjesto najvećeg uspjeha karijere ekspresno je završio

Foto: Profimedia

Osvajač naslova iz 2014. vratio se u New Yorku prvi put nakon tri godine, a Čiliću je to bio ukupno 15. nastup u glavnom žrijebu Flushing Meadowsa. Nažalost, u svom 55. nastupu upisao je 14. poraz

26.8.2025.
21:24
Hina
Profimedia
Hrvatski tenisač Marin Čilić oprostio se od posljednjeg Grand Slama sezone US Opena porazom u prvom kolu od Kazahstanca Aleksandera Bublika sa 4-6, 1-6, 4-6.

Osvajač naslova iz 2014. vratio se u New Yorku prvi put nakon tri godine, a Čiliću je to bio ukupno 15. nastup u glavnom žrijebu Flushing Meadowsa. Nažalost, u svom 55. nastupu upisao je 14. poraz.

Posljednji put u New Yorku je nastupio 2022. godine kada je stigao do četvrtog kola. Tada 19-godišnji Carlos Alcaraz prekinuo je Čilićev niz u trileru od pet setova.

Ovoga puta 36-godišnji hrvatski tenisač je zapeo već u prvoj rundi. Bolji od njega bio je osam godina mlađi Kazahstanac koji je za pobjedu trebao nešto manje od dva sata.

Foto: Frank Franklin Ii

Ključni trenutak prvog seta bio je deseti gem u kojem je Bublik napravio break za 6-4. U drugom setu Kazahstanac je poveo 3-0, a pri vodstvu 4-1 još jednom je oduzeo suparnikov servis te mirno priveo set kraju rezultatom 6-1.

Najnovije s US Opena pratite na portalu Net.hr.

Bublik je u trećem setu napravio break pri rezultatu 3-3 i prednost je zadržao do kraja meča.

Bio je to njihov četvrti međusobni susret i prva Bublikova pobjeda.

Čilić je bio posljednji hrvatski predstavnik u muškom dijelu ždrijeba. Dino Prižmić je ranije izgubio od Rusa Andreja Rubljova sa 4-6, 4-6, 4-6, dok je Borna Ćorić izgubio od Čeha Jirija Lehečke sa 6-3, 4-6, 6-7 (5), 1-6.

Marin čilićUs Open
