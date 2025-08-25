BIVŠI BROJ 1 /

Medvedev se svađao s publikom, divljao i razbijao rekete pa poručio: 'Htio sam napraviti i gore stvari'

Meč o kojem se najviše pričalo nakon prvog dana US Opena je onaj između Daniila Medvedeva i Benjamina Bonzija. Rus je opet divljao na terenu nakon sudačke odluke koja je gotovo promijenila tijek meča. Francuz Bonzi imao je 2:0 u setovima i servirao za meč kada se terenu primaknuo jedan fotoreporter s namjerom da uhvati odlučujući trenutak. Bonzi je promašio prvi servis, ali je sudac izbacio fotografa s terena i dozvolio Bonziju da ponovi prvi servis.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
25.8.2025.
20:35
Sportski.net
Daniil MedvedevUs OpenDivljanje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx