Medvedev se svađao s publikom, divljao i razbijao rekete pa poručio: 'Htio sam napraviti i gore stvari'

Meč o kojem se najviše pričalo nakon prvog dana US Opena je onaj između Daniila Medvedeva i Benjamina Bonzija. Rus je opet divljao na terenu nakon sudačke odluke koja je gotovo promijenila tijek meča. Francuz Bonzi imao je 2:0 u setovima i servirao za meč kada se terenu primaknuo jedan fotoreporter s namjerom da uhvati odlučujući trenutak. Bonzi je promašio prvi servis, ali je sudac izbacio fotografa s terena i dozvolio Bonziju da ponovi prvi servis.