Ogroman novac u igri! US Open dijeli milijune, Sinner juri na titulu

US Open počinje danas, skraćujući razmak između Wimbledona i New Yorka na svega 42 dana, najmanje u Open eri.

Nagradni fond US Opena ove godine dosegao je rekordnih 90 milijuna dolara, s pet milijuna za pobjednike u pojedinačnoj konkurenciji i povećanim isplatama za svako kolo.

Prvi favorit muškog dijela je Jannik Sinner, osvajač Australian Opena i Wimbledona ove sezone, te finalist Roland Garrosa. Na tvrdoj podlozi ima niz od 26 pobjeda, a unatoč prekidu finala Cincinnatija zbog bolesti, poručuje: “Odmor i spavanje su moja terapija. Nisam još 100% spreman, ali blizu sam.”

Sinner ističe i realan pristup ambicijama: “Očekivanja su velika, ali puno toga utječe na rezultat, umor, vrijeme meča… Ako igram dobro, mogu osvojiti svaki turnir na kojem sam”, zaključio je.

