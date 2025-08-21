GROM IZ VEDRA NEBA /

Nick Kyrgios se povukao i neće igrati treću godinu zaredom: Stigla potvrda iz SAD-a

Nick Kyrgios neće se natjecati na US Openu treću godinu zaredom nakon što se povukao s turnira, rekli su u četvrtak organizatori turnira.

Tridesetogodišnji Australac posljednjih se godina borio s nizom ozljeda stopala, koljena i zapešća te je u pet pojedinačnih mečeva koje je odigrao ove sezone imao omjer 1-4.

Kyrgios je najbolju sezonu u karijeri imao 2022. godine, tijekom koje je stigao do finala Wimbledona te sezone i četvrtfinala u New Yorku prije nego što su ozljede uzele danak.

Odigrao je samo jedan meč 2023. i propustio cijelu 2024., a ove godine nije odigrao nijedan pojedinačni meč otkako je u ožujku izgubio u drugom kolu u Miamiju.

Pojedinačni turniri na posljednjem Grand Slamu godine US Openu počinju u nedjelju.

