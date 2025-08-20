Bivša broj jedan vodi unosan biznis: Dizajnira interijere i vrijedi 130 milijuna!

Maria Šarapova, nekadašnja prva tenisačica svijeta i višestruka Grand Slam pobjednica, ni nakon profesionalnog umirovljenja ne miruje – sada gradi uspješnu karijeru u svijetu dizajna i poduzetništva.

Godinu dana nakon što je 2020. objesila reket o klin, Ruskinja je lansirala vlastitu kolekciju namještaja pod imenom “Maria Collection” u suradnji s brendom Rove Concepts. Fokusirala se na moderni kućni ured, a sada je za Architectural Digest otkrila i novu inspiraciju:

'Zamislila sam što bi mogla biti moderna verzija konferencijske dvorane. Bila sam u brojnim takvim prostorima u posljednjih pet godina, i iskreno – nisu baš najljepši.'

Dodala je i kako su je ljudi često dočekivali s dozom skepticizma:

'U svemu što sam radila izvan sporta, često bih čula: 'Ima li ona uopće dopuštenje da to radi?''

Ipak, njezini poslovni potezi pokazuju da joj dozvola – nikada nije bila potrebna. Prema pisanju britanskih medija, Šarapova je izgradila imovinu vrijednu oko 130 milijuna funti, a njezino posljednje ulaganje bilo je luksuzno imanje koje sada prodaje za 18,5 milijuna – s vlastitom kuglanom kao jednim od glavnih aduta.

Podsjetimo, Maria je karijeru završila 2020. u 32. godini, nakon što je osvojila pet Grand Slam titula, uključujući i Wimbledon, gdje je kao 17-godišnjakinja 2004. osvojila svijet. No, njezin povratak nakon suspenzije zbog korištenja meldonija 2017. nikada nije donio rezultate kakve je imala u vrhuncu karijere.

Danas, umjesto trofeja – skuplja poslovne uspjehe. I to s jednakom strašću.

