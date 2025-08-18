Nastavlja se crni niz našeg tenisača: Poražen od juniora koji nije u top 400
Ćorić je nastup na US Openu dočekao bez ijedne pobjede
Hrvatski tenisač Borna Ćorić nastavio je crni niz na ljetnoj sjevernoameričkoj seriji turnira na tvrdoj podlozi doživjevši treći uzastopni poraz u prvom kolu, a u Winston-Salemu ga je svladao 17-godišnji Amerikanac Darwin Blanch (ATP - 409.) sa 6-4, 7-6 (5).
Ćorić je od poraza u kvalifikacijama za Roland Garros, krajem svibnja, dva mjeseca bio izvan terena zbog ozljede. Vratio se na kanadskom Mastersu u Torontu, gdje ga je u prvom kolu pobijedio Talijan Matteo Gigante u 'tie-breaku' trećeg seta. Potom je poražen od Amerikanca Emilija Nave u prvom kolu Cincinnati Opena u dva seta, da bi nastup na US Openu dočekao bez ijedne pobjede, a za to se pobrinuo aktualni juniorski prvak SAD-a, koji je tim naslovom zaradio i pozivnicu za glavni ždrijeb na US Openu.
Ćorić je protiv 11 godina mlađeg suparnika u devetom gemu prvog seta došao do prilike za 'break'. No, Blach je tu priliku anulirao, a onda u sljedećem gemu napravio 'break' za osvajanje prvog seta.
U drugoj dionici je ponovno Ćorić prvi imao priliku za oduzimanje servisa, 15-40 u trećem gemu, no ponovno je ostao bez realizacije. Spasio je Zagrepčanin jednu meč-loptu u 12. gemu, a onda je izgubio meč u 'tie-breaku'. Mladi Amerikanac je od 3-3 nanizao tri poena i došao do nove tri meč-lopte. Prve dvije je Ćorić spasio kad je bio na servisu, ali treću je Blanch pretvorio u svoju prvu pobjedu na ATP Tour razini.
