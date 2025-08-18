Nastavlja se crni niz našeg tenisača: Poražen od juniora koji nije u top 400

Hrvatski tenisač Borna Ćorić nastavio je crni niz na ljetnoj sjevernoameričkoj seriji turnira na tvrdoj podlozi doživjevši treći uzastopni poraz u prvom kolu, a u Winston-Salemu ga je svladao 17-godišnji Amerikanac Darwin Blanch (ATP - 409.) sa 6-4, 7-6 (5).

Ćorić je od poraza u kvalifikacijama za Roland Garros, krajem svibnja, dva mjeseca bio izvan terena zbog ozljede. Vratio se na kanadskom Mastersu u Torontu, gdje ga je u prvom kolu pobijedio Talijan Matteo Gigante u 'tie-breaku' trećeg seta. Potom je poražen od Amerikanca Emilija Nave u prvom kolu Cincinnati Opena u dva seta, da bi nastup na US Openu dočekao bez ijedne pobjede, a za to se pobrinuo aktualni juniorski prvak SAD-a, koji je tim naslovom zaradio i pozivnicu za glavni ždrijeb na US Openu.

Ćorić je protiv 11 godina mlađeg suparnika u devetom gemu prvog seta došao do prilike za 'break'. No, Blach je tu priliku anulirao, a onda u sljedećem gemu napravio 'break' za osvajanje prvog seta.

U drugoj dionici je ponovno Ćorić prvi imao priliku za oduzimanje servisa, 15-40 u trećem gemu, no ponovno je ostao bez realizacije. Spasio je Zagrepčanin jednu meč-loptu u 12. gemu, a onda je izgubio meč u 'tie-breaku'. Mladi Amerikanac je od 3-3 nanizao tri poena i došao do nove tri meč-lopte. Prve dvije je Ćorić spasio kad je bio na servisu, ali treću je Blanch pretvorio u svoju prvu pobjedu na ATP Tour razini.

