Problemi za Sinnera uoči US Opena: Odustao od prvog meča

Organizatori US Opena potvrdili su da se Jannik Sinner povukao iz natjecanja u mješovitom paru, samo dan nakon što je predao finale turnira u Cincinnatiju protiv Carlosa Alcaraza pri rezultatu 5:0 u prvom setu.

Odluka nije iznenadila s obzirom na fizičke probleme koji su se pojavili već tijekom finalnog susreta u ponedjeljak.

'Nisam se osjećao dobro jučer. Sada imam nekoliko dana za oporavak, a onda se vraćam treninzima. Nadam se da ću biti spreman. US Open je izuzetno zahtjevan turnir, ali mu se istovremeno jako veselim jer Grand Slamovi su ključni dio moje karijere. Trenutno je oporavak najvažniji – poručio je Sinner, time praktički potvrdivši da ga neće biti u miks-dublu, gdje je već večeras trebao igrati protiv para Alexander Zverev/Belinda Bencic.

Umjesto Sinnera i njegove partnerice, češke tenisačice, u glavni ždrijeb ulazi američki par Danielle Collins/Christian Harrison, koji će u 1. kolu odmjeriti snage upravo s Zverevom i Bencic.

Pogledajte video: Hrgović nam otkrio planove za budućnost: 'Vi ste uživali, a ja moram ovo nositi'