Vekić oduševila teniski svijet, Prižmić korak bliže kultnom US Openu

Donna Vekić, najbolja hrvatska tenisačica, došla je noćas po hrvatskom vremenu do pobjede u prvom kolu snažnog WTA 500 turnira u meksičkom Monterreyju. Vekić je odmjerila snage s Marijom Sakkari, Grkinjom koja je svojevremeno bila čak treća na svijetu.

Međutim, Sakkari je daleko od te razine, trenutačno je 62. na svijetu (Donna je 55.) i upala je na turnir s pozivnicom. Donni je za pobjedu od 6-2, 6-3 trebao sat i 24 minuta igre. Sakkari je ostala bez odgovora na Vekićinu agresivnu i preciznu igru. Hrvatica je odmah na otvaranju pokazala da je pobjednička – ulazak u meč bio je siguran, s nekoliko nezaustavljivih udaraca koji su prelomili početni ritam. Rezultat 6-4 dovoljno govori — Vekić je bila dominantna kad je najviše trebalo.

Ovo je još jedan dokaz kako Donna igra sa samopouzdanjem. Nakon sjajnog ljeta koje je provela na Grand Slamovima, sada potvrđuje da ima snage i za uspjehe na WTA turnirima. Borba protiv renomirane protivnice poput Sakkari jasno pokazuje da je u dobrom ritmu i da je njen potencijal i dalje vrlo relevantan.

U drugom kolu Vekić čeka Belgijka Elise Mertens (srijeda, 18 sati), inače 21. igračica svijeta. Imaju dva međusobna susreta, a Donna je slavila u posljednjem prošlog listopada u Wuhanu.

S druge strane kontinenta, Dino Prižmić je već u New Yorku gdje pokušava izboriti plasman na posljednji Grand slam sezone. Takav turnir nije odigrao još od siječnja 2024. godine, kada je namučio Novaka Đokovića u prvom kolu Australian Opena. Hrvat je u prvom kolu kvalifikacija za US Open pobijedio Kanađanina Alexisa Galarneaua sa 7-6 (7), 6-1.

Prižmić će u drugom kolu odmjeriti snage s domaćim predstavnikom Murphyjem Cassoneom, inače 172. igračem na svijetu. Meč je na rasporedu u srijedu u 17 sati.