Ostali smo bez spektakla u Cincinnatiju: 'Žao mi je ljudi, ne mogu više'

Foto: Shelley Lipton/icon Sportswire

Pri rezultatu 5:0 u prvom setu za Alcaraza, Sinner više nije mogao

18.8.2025.
21:59
Sportski.net
Finale Mastersa u Cincinnatiju između dva najbolja tenisača svijeta, Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza završeno je nakon samo 23 minute jer je Sinner morao predati meč.

Pri rezultatu 5:0 u prvom setu za Alcaraza, Sinner više nije mogao. Sjeo je na klupu i fizioterapeutu rekao "Žao mi je ljudi, ali ne mogu više". Alcaraz je na kameru napisao "Sorry Jannik". Ostali smo tako uskraćeni za još jedan teniski klasik između ova dva teniska genijalca.

 

 

Sinner je priznao da se već jučer osjećao jako loše kao i preko noći, danas je pokušao, ali očito da zdravstveno stanje nije niti blizu optimalnog.

 

 

Carlos Alcaraz ovim je trijumfom došao do osmog Masters naslova, a u finalima Mastersa je izgubio samo jednom, prošle godine ovdje u Cincinnatiju od Novaka Đokovića

Carlos AlcarazJannik SinnerAtp Cincinnati
