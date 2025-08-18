Slavna Srpkinja na žestokom udaru: 'Ružna ku*ko, platit ćeš životom...'

Srpska tenisačica Aleksandra Krunić našla se na meti uvreda, čak i prijetnji smrću, nakon što je poražena u finalu Roland Garrosa u konkurenciji parova.

Aleksandra i njena partnerica Kazahstanka Ana Danilina izgubile su od talijanskog para Sare Errani i Jasmine Paolini 6-4, 2-6, 6-1.

To finale odigrano je u lipnju, a Krunić je tek sada otkrila kakav je horor proživljavala.

Na Instagramu je podijelila ružne poruke koje je dobivala, a u jednoj joj je dobila prijetnju smrću:

"Od 3:0 izgubila si 12 od 14 gemova, namještačice mečeva, ružna ku*ko, platit ćeš životom za ovo."

POGLEDAJTE VIDEO: Hrgović prvo rušio protivnika pa skoro izgubio, nakon meča otkrio: 'Bio sam preopušten'