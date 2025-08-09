Vraća se čovjek zbog kojega je Goran Ivanišević dao otkaz

Bivši trener kazahstanske tenisačice Elene Ribakine Hrvat Stefano Vukov, ponovno ima pravo na akreditacije na WTA turnirima, nakon što mu je upravno tijelo ženskog tenisa ukinulo privremenu suspenziju.

Ribakina je prekinula petogodišnje partnerstvo s Vukovom prošlog kolovoza, nekoliko dana prije početka US Opena, a onda je za trenera uzela legendarnog hrvatskog tenisača i bivšeg trenera Novaka Đokovića Gorana Ivaniševića za sezonu 2025., no ta je suradnja bila kratka vijeka. Elena je, naime, dok joj je Ivanišević bio trener u svoj stožer vratila Vukova i nagađalo se da će Goran dobiti otkaz, no on ju je preduhitrio i sam raskinuo suranju.

WTA je u siječnju ove godine potvrdila da je privremeno suspendirala Vukova zbog potencijalnog kršenja kodeksa ponašanja, do ishoda istrage. Naime, nakon što ga je prvi put otpustila Vukov ju je pokušavao uvjeriti da mu vrati posao trenera te je odbijao napustiti hotel sve dok ne razgovara s njom. Slao joj je brojne poruke i nazvao više od stotinu puta, zbog čega je zatraženo osiguranje.

No, bivša osvajačica Wimbledona Ribakina ponovno ga je angažirala u svom timu, još dok je radila s Ivaniševićem, što je izazvalo zabrinutost teniske zajednice.

"WTA je u potpunosti posvećena pružanju sigurnog i poštovanog okruženja za sve sportaše i ostale sudionike, kako je navedeno u našem WTA kodeksu ponašanja i kodeksu zaštite", priopćila je glavna ženska teniska organizacija.

"Sve sankcije izrečene nakon kršenja ovih zaštitnih pravila pažljivo se razmatraju i podložne su žalbi pred neovisnim sudom. Iako detalji slučaja ostaju povjerljivi, možemo potvrditi da Vukov ispunjava uvjete za primanje akreditacija na WTA turnirima", dodaje WTA ne otkrivajući međutim tko je podnio pritužbu protiv Vukova.

Foto: Profimedia

Vukov, koji je vodio Ribakinu do naslova u Wimbledonu 2022. godine, odbacuje sve optužbe i za "The Athletic" je izjavio da "nikada nikoga nije zlostavljao" nakon što je taj medij prvi put izvijestio o privremenoj suspenziji.

Deseta tenisačica svijeta, Ribakina tvrdi da je Vukov nije zlostavljao i prije je izjavila da nije zadovoljna što treneri i komentatori govore o situaciji.

