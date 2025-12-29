Imenovan novi ravnatelja USKOK-a: Hoće li se nastaviti val uhićenja i kakva sudbina čeka Tomaševića?

NET I VOYO /
Zbog zlouporabe položaja i ovlasti, trgovine utjecajem, ali i poticanja na zlouporabu - USKOK je jutros podignuo optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Paga - Ante Fabijanića, ali i protiv njegova vozača te direktora Komunalnog poduzeća.
Inače, USKOK je danas dobio novog ravnatelja. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je na tu funkciju imenovao Svena Miškovića. Svečanoj prisezi prisustvovao je i ministar pravosuđa Damir Habijan.
Reporterka RTL-a Ivana Ivanda Rožić javila se uživo ispred USKOK-a za RTL Danas.