Imenovan novi ravnatelja USKOK-a: Hoće li se nastaviti val uhićenja i kakva sudbina čeka Tomaševića?

OD 1. SIJEČNJA /

Zbog zlouporabe položaja i ovlasti, trgovine utjecajem, ali i poticanja na zlouporabu - USKOK je jutros podignuo optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Paga - Ante Fabijanića, ali i protiv njegova vozača te direktora Komunalnog poduzeća.

Inače, USKOK je danas dobio novog ravnatelja. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je na tu funkciju imenovao Svena Miškovića. Svečanoj prisezi prisustvovao je i ministar pravosuđa Damir Habijan.

Reporterka RTL-a Ivana Ivanda Rožić javila se uživo ispred USKOK-a za RTL Danas.