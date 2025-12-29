Snijeg rasprodao Plitvice za Novu godinu, a goste iz Dalekih zemalja osvojio i lokalni specijalitet

Ogrnute elegantnim bijelim ogrtačem plitvičke slapove svakodnevno posjeti barem tisuću posjetitelja. U ovo doba godine najviše je domaćih i onih s Dalekog istoka.

"Mislim da su ovo jedni od najljepših slapova na svijetu. Jako, jako lijepo. Nije prehladno. Mi imamo snijeg u Australiji, ali u srpnju, tako da je ovo moj prvi bijeli Božić u životu", kaže Vivien koja je došla iz Australije.

Leonardo Branilović iz Međimurja obnavlja uspomene koje je na Plitvicama stekao još kao osnovac na školskom izletu. "Ukazala se prilika između Božića i Nove godine da posjetimo Plitvice. U hotelu Nacionalnog parka je dobra hrana tak da se ne mogu požaliti, sve pohvale i za smještaj i za uslugu", kaže.

Cijene ulaznice najniže u godini

Uz snijeg, mamac su i cijene. Sada su cijene ulaznica najniže u godini - 10 eura, a povoljniji smještaj može se pronaći sve do početka ožujka.

"Mi smo osmislili zimske aranžmane u našem hotelu tako da se može po osobi noćenje s doručkom bukirati već za 60-ak eura. Što se tiče Nove godine, postoji tradicionalni doček Nove godine u našem hotelu uz bogatu gastronomsku ponudu, uz živu muziku. To je nekakva tradicija već nekih 30-ak godina", kaže Katarina Marković, pomoćnica ravnatelja NP Plitvička jezera, i dodaje kako za novogodišnji doček nude aranžmane od jednog, dva ili tri noćenja.

Kao i hotelski, i privatni je smještaj za Novu godinu gotovo potpun rasprodan. "Traženo je, ima dosta kapaciteta, dosta ležajeva, pa popuni se sve. Traži se krevet više čim padne prvi snijeg. Odmah zovu da bi došli s obitelji. Uživaju u ovom snijegu, ovoj idili", kaže Marija Antonić čija obitelj ima sobe i apartmane za najam na Mukinju.

Gužve na kraju godine

Na kraju godine gužve su i turističkim vodičima koji u svaki obilazak moraju ukalkulirati i želju posjetitelja da ovjekovječe trenutak u prirodi koja ostavlja bez daha.

"Obavezno se fotografirati. Nismo ni krenuli, a već smo 15-20 minuta ostali na ulazu dok su se i slikali s onim drvenim medvjedom, pa sa svim ovim lijepim slapom. Ne znam koliko će nam trajati da dođemo do broda, ali sigurno će se otegnuti jer uživaju stvarno", otkriva vlasnica turističke agencije iz Korenice Mirjana Novačić čiji gosti, najčešće Amerikanci, Australci i oni pristigli s Dalekog istoka obavezno traže i doživljaj lokalnog, pa idu probati i neko od ovdašnjih specijaliteta poput pastrve iz bistrih voda ili janjetine sa zelenih pašnjaka od kojih obično pobijedi: "Janjetina, janjetina im ipak bude draža!"

Snijeg dao poseban šarm

Uz obilazak slapova i barem dijela od 18 kilometara staza u Nacionalnom parku, razlog za dolazak na Plitvice ovih dana je i snijeg. Za vučnicu i skijanje ga je premalo, ali za male dalmatinske i zagrebačke sanjkaše taman.

"Jedva ga dočekamo jer kad sam ja bila dijete, to je uvijek bila hrpa snijega, stalno dođemo tu na sanjkanje i to. Sad sve slabije i slabije. Ali dobro, nije prehladno, zapravo je taman da se ne otopi", kaže Gabrijela Hrgić, koja živi na Plitvicama, a upravo im je u posjet došao i dio obitelji koji živi u Belgiji.

Dajana Hrgić poručuje kako svaki trenutak koriste na snijegu: "Kod nas u Bruxellesu nema toliko puno snijega, tu smo došli za Božić kod roditelja i ovo je idealan trenutak da iskoristimo na snijegu, da uživamo, da zabilježimo najljepše radosti". "Došli smo rano jutros i bit ćemo do večeras tu. Ovo nam je najzgodnije za jedan dan. Ujutro doć, ručat, malo sanjkati i navečer doma", zaključuje Milena Bilan iz Zagreba čija su se djeca desetke puta spustila plitvičkom stazom u Mukinju, pa jedva ima vremena za predah.

A predah se koristi za okrjepu i istraživanje lokalne gastronomije ili makar za opušteni pogled s osunčanih terasa na prirodu u raskošnom zimskom izdanju.