Prijetilo im izbacivanje s UNESCO-ove liste: Plitvička jezera postala su priča o uspjehu

SPRIJEČEN POTENCIJALNI EKOCID /

Naš najstariji, najveći i najposjećeniji nacionalni park, Plitvička jezera, više nije ugrožen. Prije osam godina prijetilo mu je izbacivanje s UNESCO-ove liste svjetske prirodne baštine, a sada su Plitvička jezera čak i napredovala u kategorizaciji očuvanosti.

Prirodni fenomen izuzetne ljepote umalo je prijetilo izbacivanje s liste najboljih – najviše zbog prevelike gradnje, otpadnih voda i masovne posjećenosti. No, nakon osam godina stigla je velika promjena. Međunarodna unija za očuvanje prirode utvrdila je: Plitvička jezera više nisu u kategoriji značajne zabrinutosti nego u dobrom stanju očuvanja s ponekom zabrinutošću.

'Spriječili smo potencijalni ekocid'

"Godine 2018. godine smo riješili pročistač otpadnih voda ovdje u Rastovači i time, na neki način, zapravo u velikoj mjeri spriječili potencijali ekocid. Uskoro je na vidiku i gradnja vodovoda Ličke Jasenice prema ovamo. Mislim da će i to biti jedan pozivan iskorak, rekao je Tomislav Kovačević, ravnatelj Nacionalnog parka Plitvička jezera.

Svake godine više od 1,4 milijuna ljudi prođe ovim našim nacionalnim parkom.

"Posjetitelji danas koji dođu imaju jasan program. Ulaze na uglavnom online kupljene ulaznice – koliko će ih ući na koji ulaz, a dva su ulaza. Uglavnom se ljudi kreću kružno tako da ima što manje mimoilaženja, da dolazi što manje do gužvi. Mi smo, također, na puno dijelova proširili staze" dodao je Kovačević.

Plitvice među svjetskim uspješnicama

"Novi uspjeh bi bio sigurno i u idućem tom ciklusu izvještavanja da podignemo za taj još jedan, finalni stupanj, stanje očuvanja, ali s time da je ovo vrlo značajno za nas jer smo od svih zaštićenih područja, odnosno područja na listi UNESCO-a, mi među tih 13 koji su podigli stupanj očuvanja u odnosu na 2020. godinu, izjavila je Maja Vurnek, savjetnica u odsjeku za ekologiju voda NP Plitvička jezera.

Kako bi još tisućama godina Plitvička jezera mogla biti odmor za dušu posjetiteljima i siguran dom biljnim i životinjskim vrstama.