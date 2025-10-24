Borba protiv dezinformacija: U Dubrovniku su svi usmjereni prema razvoju medijske pismenosti

STVARANJE INFORMIRANOG DRUŠTVA /

Jadranski opservatorij za digitalne medije počeo je novu fazu provedbe projekta kojemu je ključ borba protiv dezinformacija. Tim povodom u Dubrovniku su se okupili medijski profesionalci, međunarodni istraživači kao i predstavnici regulatornih agencija. Pod vodstvom Sveučilišta u Dubrovniku u iduće dvije i pol godine projekt ADMO 2.0 usmjerit će se na razvoj programa medijske pismenosti, suzbijanje dezinformacija te stvaranje demokratskog, otpornog i informiranog društva.

Ponosni partner projekta je i RTL Hrvatska koji ima posebnu ulogu, ali i veliku prednost jer su naši profili vodeći na svim društvenim mrežama. Time je i odgovornost od iznimne važnosti kako bismo educirali našu publiku.

Više pogledajte u videu