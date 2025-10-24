Hoće li američke sankcije prisiliti Kremlj na popuštanje? Putin prijeti razornim odgovorom

NOVA HUMANITARNA KATASTROFA /

Nakon američkih sankcija za dvije najjače ruske naftne kompanije, u Moskvi su sigurni da će se i ovaj put prilagoditi dok po Europi traže izuzeća od sankcija. Da je vrijeme za još jači pritisak na Rusiju- zaključak je sastanka koalicije voljnih u Londonu- na kojoj se govorilo o slanju Ukrajini još raketa dugog dometa.

Treći put ove godine s britanskim kraljem. A onda ukrajinski predsjednik na sastanku koalicije voljnih. Više pogledajte u prilogu