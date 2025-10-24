MUČNO /

Detalji o Hrvatu ispred pedofilske mreže: Djeca su mu morala odgovarati, čak dok su sjedila kraj roditelja...

Razbijena je masovna pedofilska mreža, a međunarodna je akcija otkrila da ju je vodio Hrvat. Riječ je o 29-godišnjem muškarcu koji je seksualno zlostavljao dijete, to snimao i poslije dijelio u grupi s više od 250 članova iz cijelog svijeta.

Nezamislivi pakao prolazila je djevojčica u zapadnom dijelu Hrvatske. Muškarac ju je zlostavljao mjesecima i to iz svog doma. Sve je snimao, i dijelio s 250 pedofila diljem svijeta. Ministar Davor Božinović kaže da je u svoju mrežu uvukao čak 30-ak djece, njih 20 iz Hrvatske, a 10 iz inozemstva.

Da stvar bude gora, zlostavljana djeca bila su ucjenjivana iz dana u dan. Predatoru su morali odgovarati stalno, čak i dok su sjedili u istoj prostoriji s roditeljima, koji o tome nisu ništa znali. Neka djeca s počiniteljem su komunicirala putem izravnog video prijenosa i tijekom nastave u školi. Sve se odvijalo na aplikacijama poput WhatsAppa i telegrama koje su kriptirane i do kojih policija teško dolazi. Posljedice svih ovih djela za djecu su razorna. Više o ovom gnusnom slučaju pogledajte u videu. 

24.10.2025.
19:33
Ivana Ivanda Rožić
PedofilSeksualno Zlostavljanje DjecaZlostavljanje DeceDavor Božinović
