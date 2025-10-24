Sindikalist otkrio koliko će radniku s minimalcem stvarno rasti primanja: 'Ne smijemo imati azijske plaće'

Sada je i potvrđeno! Unatoč porukama poslodavaca, premijer je otkrio da od nove godine raste minimalna plaća i to na 1050 eura bruto. Iz Hrvatske udruge poslodavaca od početka tjedna šalju poruke o tome kako će povećanje minimalca dovesti do otpuštanja radnika.

Tražili smo ih komentar nakon što je premijer otkrio konačni iznos minimalca, ali pred kamere nisu htjeli. S više detalja javila se reporterka RTL-a Danas Marina Brcković koja je razgovarala s predsjednikom Nezavisnih hrvatskih sindikata Draženom Jovićem.

Jeste li vi zadovoljni novim iznosom minimalca?

Ne, ne možemo biti zadovoljni ovim iznosom minimalca jer je iznos od 1050 eura na pola puta od onoga što smo mi tražili. Kao što se nije moglo živjeti od dosadašnje minimalne place, tako se neće moći živjeti ni od ove te da će naš radnik i dalje biti potplaćen. To je na neki način ponižavanje naših radnika.

Vi ste tražili 1130 eura bruto. Zašto baš toliko?

Radila se analiza na temelju BDP-a, broja zaposlenih, troškova života i inflacije te smo došli do iznosa koji je bio par centi manji od toga, no zaokružili smo ga. Bitno je naglasiti da europska direktiva govori da minimalna plaća u zemljama članicama Unije treba biti 60 posto medijalne bruto place i 50 posto prosječne bruto plaće. Mislimo da se i dalje to neće dogoditi.

Može li se od minimalca preživjeti? To je oko 800 eura neto.

Ne može. Ako govorimo za samca koji je porezni obveznik u Zagrebu, to je do sad bilo 745 eura. Sada će to biti oko 800 eura što je i dalje nedovoljno, radnici će i dalje biti potplaćeni. Država je trebala osigurati da radnici budu plaćeni kvalitetno ili će država na kraju platiti odlaskom tih radnika.

Poslodavci su protiv podizanja minimalca, tražili su da se zamrzne. Kako gledate na to?

Možda ne treba stalno komentirati pojedine predstavnike poslodavaca. Ne smijemo dozvoliti kao sindikati, ali ni građani, da se od Hrvatske i naših radnika napravi jeftina izvozna radna snaga ili da se u Hrvatskoj radi za azijske plaće što je po nama nedopustivo. Minimalna plaća nije prijetnja i jednom poslodavcu koji je socijalno osjetljiv, ona je samo prijetnja onim poslodavcima koji žive na niskom standard građana i sav profit ostavljaju za sebe.

Oni tvrde da će to dovesti do otpuštanja radnika. Je li to moguće?

Neće. Pratit ćemo u budućnosti i vidjet ćete da tih 40-50 eura u neto iznosu neće dovesti do toga, nego da ćemo u drugom ili trećem mjesecu imati prosječnu plaću koja će biti ispod 50 posto po preporukama EU ili medijalnu plaću ispod 60 posto.

Premijer kaže da će do kraja mandata minimalna plaća biti 1250 eura bruto. Vi tražite 1500 eura?

Tako je. S obzirom na sva kretanja i okruženje te ostale države EU, to će biti premalo. Toliko je trebalo biti već sada. Premijer treba razmisliti da do kraja svog mandata to bude oko 1500 eura, ali po projekcijama vrlo lako je moguće s obzirom na inflatorne učinke te rast cijena plina i energije, da će se to morati korigirati i na više.

POGLEDAJTE VIDEO: Mislav Balković otkrio zašto bi dizanje minimalca dovelo do otpuštanja radnika