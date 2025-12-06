Ludnica u Premier ligi: Aston Villa šokirala Arsenal u posljednjim sekundama nadoknade

Nogometaši Aston Ville izbili su na drugo mjesto ljestvice engleskog prvenstva dramatičnom 2-1 domaćom pobjedom protiv vodećeg Arsenala u 15. kolu golom u zadnjoj sekundi dvoboja.

Cash (36) je doveo Villu u prednost pred kraj prvog poluvremena, Trossard (52) je poravnao početkom nastavka, da bi Buendia (90+4) nakon velike gužve u kaznenom prostoru Arsenala pronašao dovoljno prostora za uputiti precizan udarac za konačnih 2-1.

Sudac je odsvirao kraj utakmice i prije no što su gosti krenuli s centra.

Arsenal je i dalje vodeći sa 33 boda, dok druga Aston Villa ima 30, dva više od trećeg Manchester Cityja koji od 16 sati igra protiv Sunderlanda.