VELIKA GUŽVA /

Ludnica u Premier ligi: Aston Villa šokirala Arsenal u posljednjim sekundama nadoknade

Ludnica u Premier ligi: Aston Villa šokirala Arsenal u posljednjim sekundama nadoknade
Foto: Manjit Narotra/imago Sportfotodienst/profimedia

Sudac je odsvirao kraj utakmice i prije no što su gosti krenuli s centra

6.12.2025.
16:43
Hina
Manjit Narotra/imago Sportfotodienst/profimedia
Nogometaši Aston Ville izbili su na drugo mjesto ljestvice engleskog prvenstva dramatičnom 2-1 domaćom pobjedom protiv vodećeg Arsenala u 15. kolu golom u zadnjoj sekundi dvoboja.

Cash (36) je doveo Villu u prednost pred kraj prvog poluvremena, Trossard (52) je poravnao početkom nastavka, da bi Buendia (90+4) nakon velike gužve u kaznenom prostoru Arsenala pronašao dovoljno prostora za uputiti precizan udarac za konačnih 2-1.

Sudac je odsvirao kraj utakmice i prije no što su gosti krenuli s centra.

Arsenal je i dalje vodeći sa 33 boda, dok druga Aston Villa ima 30, dva više od trećeg Manchester Cityja koji od 16 sati igra protiv Sunderlanda.

Standings provided by Sofascore
ArsenalPremier LigaAston Villa
