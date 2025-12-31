USKOK udara žestoko: Obersnel, Turudić na redu i Tomašević? 'Pažljivo ćemo promotriti...'

I na dan kada se slavi, u USKOK-u je radno. Podignuli su optužnicu protiv SDP-ove zastupnice, Barbare Antolić Vupora. I to dan nakon što je podignuta optužnica protiv bivšeg SDP-ova gradonačelnika Rijeke, Vojka Obersnela, koji se čudio, kako je rekao, da dobiva takvu novogodišnju čestitku za navodno kazneno djelo iz 2008.

"Nije 2008., namjerno pogrešno govori. Djelo je dovršeno 2016. godine. U pravu je kad govori zašto tek sad. Ali ako se radi o kaznenom djelu, optužnica se mora podići", rekao je Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik.

Obersnel je odbacio optužbe za namještanje gradskih natječaja, a stranačka kolegica Antolić Vupora negira optužbe za bespravnu gradnju i nezakonito dobivanje građevinske dozvole.

"Ono što se meni stavlja na teret je rekonstrukcija 43 kvadrata postojećeg potkrovlja, a za to ću tijekom postupka u pravosuđu dokazati da nema nikakve kaznene odgovornosti. Želim svima sretnu Novu godinu, barem tako lijepu kao što je neki vide", kazala je SDP-ova zastupnica Vupora.

U HDZ-u se ne naslađuju

"Nebitno koja je stranka. Mislim da DORH i USKOK svoj posao rade neovisno. Dal toga može manje? Bilo bi dobro da se svi drže zakona i da je toga manje", rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan.

Dok u SDP-u, u danima kad se dižu optužnice protiv njihovih članova, poručuju - u HDZ-u je toga više.

"Da, ali moramo usporediti. Više od 30 ministara je otišlo zbog korupcije. Sjetimo se 4 ministara kojima je u tijeku suđenje", kazao je SDP-ov Matej Mišić, predsjednik zagrebačke Gradske skupštine.

Thompsonova kaznena prijava

Nakon Nove godine USKOK će se baviti i kaznenom prijavom protiv gradonačelnika Zagreba. Thompson ju je podnio zbog financijske štete koja je nastala za Grad, kada mu je zabranjen drugi koncert u Areni, objasnio je već prije njegov odvjetnik.

"Mi ćemo pažljivo razmotriti kaznenu prijavu i odlučiti hoćemo li ići u postupak ili je odbaciti. Ne mogu ništa prejudicirati", rekao je Turudić.

Tomašević negira krivnju i ima pitanje za Thompsona.

"Ne vidim kaznenu odgovornost i potpuno je suludo da imam kaznenu prijavu. I ponavljam, nit je Zagreb prvi od hrvatskih i europskih gradova koji je zabranio koncert i ne znam da je ikada Thompsonovo menadžment podnio kaznenu prijavu protiv gradonačelnika takvog grada", kaže Tomislav Tomašević.

Vladajući protiv zabrana

Vladajuće stranke HDZ i DP ističu da Thompsonu nikakav koncert nije trebalo zabraniti.

"Koliko je izvođača ove godine bilo u Areni. I iz nekih susjednih zemalja. Nisam čuo vapaje gradske vlasti da im se brani. I ne treba im se braniti", tvrdi Marko Milić, glasnogovornik Vlade.

"Thompson vuče velik broj mladih i nacije. Zaista trebamo biti ponosni na njega", zaključuje David Vlajčić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

A Thompsonovu poruku o rušenju vlasti u Zagrebu, u HDZ-u su shvatili kao njegovo nezadovoljstvo zabranom, ne i kao njegove političke ambicije.