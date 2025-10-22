Povećanje minimalne plaće? Ekonomski analitičari podijeljeni: 'Za nju će raditi tek Azijati'

Unatoč upozorenjima Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), premijer Andrej Plenković najavio je podizanje minimalne plaće za 2026.

Još u ponedjeljak iz HUP-a su apelirali na Vladu da zbog zaštite radnih mjesta ne podižu minimalac, poručivši da tako mogu "pružiti priliku industriji da obnovi investicije i povrati izgubljenu konkurentnost".

Upozorili su i da treba prestati s "umjetnim i naglim povećanjem troška rada" jer profitabilnost po zaposlenom u Hrvatskoj ostaje znatno ispod prosjeka EU-a, što otežava ulaganja u produktivnost i razvoj.

Plenković s druge strane tvrdi da su dobiti kompanija porasle dvostruko u odnosu na 2016. godinu i kaže da su "čuli poruku, neće se odgoditi".

"Oni koji generiraju inflaciju s ovolikim prihodima i dobitima hoće da se zaustavimo na tome da postupno i još uz posebne mjere onim sektorima gdje stvarno postoje ljudi koji rade za minimalnu plaću - da ih ne dižemo uopće ili da ih dižemo neznatno. To se neće dogoditi", rekao je Plenković nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora.

Razgovarali smo s ekonomskim političarom i bivšim ministrom gospodarstva, Ljubom Jurčićem, koji smatra da se minimalac treba povećati.

"Ali prije toga treba napraviti analizu koje djelatnosti mogu isplatiti veći minimalac, a koje ne mogu. Ako je Vladi u interesu da te industrije opstanu, mora se napraviti ta analiza i vidjeti što Vlada može napraviti da te iste industrije za dvije ili četiri godine mogu poslovati pozitivno", kaže Jurčić za Net.hr i dodaje da se ona mora povećati zbog "humanih, ljudskih i civilizacijskih razloga".

'Minimalnu plaću ne treba dizati'

S druge strane, ekonomski analitičar Petar Vušković kaže za Net.hr da minimalnu plaću ne treba dizati.

"Treba poticati sektorske kolektivne ugovore da definiraju više pragove minimalne plaće. Time bi se izbjeglo sektorsko opterećenje niskoprofitabilnih industrija, npr. tekstilne industrije, a kojima bi rast minimalne plaće smanjio konkurentnost. Ako će povećanje minimalca ipak biti, on treba biti minimalan", tvrdi Vušković.

Vušković ističe da, suporotno upozorenjima, istraživanja pokazuju da rast minimalne plaće ne utječe na rast nezaposlenosti. Ipak, moguć je pad profitabilnosti.

"Svaki veći rast minimalne plaće može utjecati na profitabilnost poslovanja poduzeća pogotovo u industriji. Uz rast energenata svakako poslodavci iz industrije žele izbjeći rast minimalne plaće, kaže Vušković.

'Za minimalac će raditi samo Azijati'

HUP od Vlade traži odgodu povećanja minimalca na godinu dana zbog oporavka industrije, dok se Jurčić i Vušković slažu da je to premalo vremena za neki značajan oporavak.

"Godinu dana je svakako prekratko za oporavak industrije, po meni je minimum dvije godine. To se inače zove industrijska politika, a to je politika prema svakoj djelatnosti. Zna se kakvi su uvjeti u npr. metalnoj industriji i zna se kakvi su instrumenti države prema toj industriji. Hrvatska nema tu industrijsku politiku, tako da mi pričamo napamet", kaže Jurčić.

Vušković pak kaže da u ekonomiji "ne postoji pauza".

"Postoji rad koji treba biti plaćen sukladno uvjetima na tržištu rada. Zaposlenost je dobra a radnici imaju nikad bolju pregovaračku poziciju da postave uvjete koji bi bili kudikamo bolji od minimalne plaće. Znate što, za minimalnu plaću će raditi tek Azijati. Ostalima se ono neće isplatiti", kaže Vušković.

'Država mora brinuti o djelatnostima'

Dopredsjednik HUP-Udruge metalne industrije Zoran Uranjek tvrdi da prijeti daljnje seljenje proizvodnje iz Hrvatske. Vušković kaže da se takav trend neće dogoditi.

"Relokacija proizvodnje zbog rasta minimalne plaće nije realna. To nije situacija u kojoj uzmeš laptop i otiđeš u drugu državu. Postoje drugi razlozi odluke: prometna povezanost, cijena energenata, politička stabilnost. Ova zadnja dva primjera su dobra zašto investitori npr. sada zaobilaze Srbiju. Dakle minimalna cijena rada se uzima u obzir ali nije presudna za investiranje".

Jurčić ističe da svaki poduzetnik mora brinuti za svoje poduzeće, dok država mora brinuti o djelatnosti.

"Hrvatska ima ukupno 64 djelatnosti, a minimalna plaća se ne odnosi na svih 64, nego na njih dvije/tri. Ne odnosi se to na ove 'profitaše' kojima bih ja odredio minimalne plaće i 1500 eura, ali zato treba napraviti analizu po djelatnostima. A za ove koji lošije posluju, ako im država nametne povećanje plaća, onda im mora osigurati poticaje da mogu poslovati pozitivno", tvrdi Jurčić.

Inflacija neće rasti?

Andrej Plenković optužio je poduzetnike da "umjetno generiraju inflaciju", dok iz HUP-a tvrde da se naglo povećanje minimalca može odraziti i na povećanje inflacije.

Ekonomski analitičari, s druge strane, poručuju da se to neće dogoditi.

"Sumnjam da je potrošački potencijal onih koji imaju minimalne plaće toliko izražen da bi moglo povećati inflaciju", kaže Vušković s kojim se slaže Jurčić i dodaje da u Hrvatskoj inflacija najviše ovisi o 'ponudi i potražnji'.

