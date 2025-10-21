Hrvatski poslodavci prijete otkazima, a Mirjana otkriva kakav je život s minimalcem

Za šivaćom mašinom Mirjana Horvat više je od 40 godina. Cijeli svoj radni vijek provela je u tekstilnoj industriji radeći za minimalac. Iz mjeseca u mjesec preživljavala je s 560 eura.

"Uvijek i oduvijek je tekstilna struka bila potplaćena. Život s minimalcem je izgledao da smo stvarno kupovali što je minimalno, osnovne stvari, nešto drugo. Za luksuz - nije bilo ništa", poručuje Mirjana iz Udruge Kamensko.

Sudbina tekstilne industrije Kamensko, u kojoj je u zlatno doba radilo dvije i pol tisuće ljudi, ponovila se i u pogonu u Valpovu. U proizvodnji spremnika od nehrđajućeg čelika već mjesec dana nema nikoga.

Apel Vladi

"Nažalost, u vrlo kratkom vremenu došlo je do prilično velikog povećanja troškova zaposlenih. Strojevi su preseljeni u Poljsku, posao se tamo nastavlja, a ove hale sada zjape prazne", pojašnjava dopredsjednik HUP Udruge metalne industrije Zoran Uranjek.

Da bi to mogla postati slika industrijske proizvodnje u Hrvatskoj strahuju u udruzi poslodavaca. Apeliraju na Vladu da iduće godine ne podižu bruto minimalnu plaću s 970 na 1.250 eura.

"Da damo priliku industriji da obnovi investicije, da povratni izgubljenu konkurentnost, da nam se ne desi daljnji pad broja radnih mjesta jer radna mjesta koja jednom izgubite, znanja jako je teško vratiti", upozorio je predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Mislav Balković.

Želja je to i tvrtke koja proizvodi kožne navlake za autoindustriju u blizini Varaždina. Povećanje plaće za 11 radnika na minimalcu, koji je sada 750 eura neto, tvrdi vlasnik, potaknulo bi začarani krug rasta troškova.

Veće plaće, ali smanjenje zaposlenih?

"Zbog njih ćemo mi morati povećati za svih 800 ljudi plaću to znači da ćemo mi do kraja godine, to je kod nas milijun 550 tisuća eura, na kraju godine koje bi mi trebali prebaciti na naše kupce što je gotovo nemoguće", tvrdi predsjednik HUP Udruge tekstilne i kožne industrije Marijan Batina.

Zato će, kaže, morati prodati dva pogona i smanjiti broj zaposlenih. No, iz Ministarstva rada smiruju situaciju. Podsjećaju da minimalna plaća štiti najnižu cijenu rada i nije jedini faktor koji utječe na konkurentnost poduzeća. Najavili su i razgovor sa socijalnim partnerima.

"Plaća mora rasti jer to nije normalno za ove naše uvjete života, standard, koji je sada, minimalna plaća - to je ništa, treba povećavati da bi čovjek mogao preživjeti", ističe gospođa Mirjana.

Hoće li poslušati poslodavce ili će do rasta plaća zaista i doći znat će se za desetak dana. Do tada, Vlada bi trebala odrediti iznos minimalne plaće u idućoj godini.