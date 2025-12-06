Potpuno neočekivani gosti na sinoćnjem koncertu Saše Matića: Jakov Jozinović i Mirza Selimović

Zagrebačka Arena sinoć je ugostila legendarnog srpskog glazbenika Sašu Matića, a večeras će publika ponovno imati priliku uživati u njegovim najpoznatijim pjesmama poput „Kralj izgubljenih stvari“, „Nađi novu ljubav“, „Poklonite mi nju za rođendan“, „Samo ovu noć“, „Ko si ti“ i mnogim drugima.

Saša Matić više od dva desetljeća puni dvorane diljem regije, a interes publike ni ovaj put nije izostao – ulaznice su bile rasprodane još prije dva mjeseca, pa je uz prvotni termin 5. prosinca dodan i drugi, koji se održava večeras, 6. prosinca.

Foto: Tonia Malić

Gosti iznenađenja

Sinoćnja atmosfera u Areni nadmašila je očekivanja. Popunjenom dvoranom orili su se usklici oduševljenja u trenutku kada je Saša Matić predstavio prvog gosta iznenađenja - Jakova Jozinovića.

Kako je i Matićev mlađi kolega nedavno u rekordnom roku rasprodao Arenu za koncert koji se održava tek u lipnju, pitali smo Matića kako gleda na brzi uspjeh mladog glazbenika.

"Odličan je to momak, sjajan je. Ja mu želim uspješnu karijeru.”, kazao je Matić za Net.hr.

Drugi gost iznenađenja bio je Mirza Selimović - uspješan bosanskohercegovački pjevač koji također osvaja srca diljem regije.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Selimović i Jozinović o koncertu

Gosti iznenađenja istaknuli su kakva im je čast i privilegija sudjelovati na koncertu, a Selimović je istaknuo i osobnu povezanost s Matićem te važnost pružanja podrške mladima (kao što je Jozinović) koji predstavljaju novu generaciju na sceni.

"Ja sam u osnovnoj školi bio kada je Saša izbacio svoj prvi album. On (op.a. Jakov Jozinović) je tada vjerojatno imao jednu godinu ili nije bio ni rođen. On je sad na početku karijere i mislim da ni sam ne zna što ga je snašlo, tako da njemu svakako treba dati podršku", kazao je Selimović za medije.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Jakov Jozinović o iznenadnoj slavi i koncertu u lipnju

Na pitanje kako se nosi s popularnošću, Jozinović je odgovorio: "Niti sam je svjestan, a jednako tako ne gledam na to kao na nešto što bi trebalo udarati na ego." Dodao je da mu se život promijenio na način da ima više obaveza, ali da je kao osoba isti. "Ja i radim ono što sam zapravo oduvijek htio.... Tako da ja popularnost uopće ne gledam u tom smjeru. Plus, mislim da je dug put do uspjeha, da smo tek krenuli."

Osvrnuo se i na svoj nadolazeći nastup u Areni: "Za to živim i dišem, a to mi je najveća želja bila. Nikad ne mogu biti sto posto spreman, ali sam siguran da ću dati cijelog sebe. Danas mi je prvi put da pjevam u Areni Zagreb", istaknuo je i dodao da čak ne osjeća tremu.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

"Meni je jedan prijatelj rekao kako je najteže prvih trideset albuma, a poslije sve bude lakše, tako da sam to i njemu (op. a. Jakovu) rekao. Ja sam tu da mu pomognem, ne samo njemu, nego i mnogim drugim mojim kolegama, ali njemu pogotovo, zato što je on 'vratio' tu muziku uz koju sam ja odrastao. Približio ju mladima, što je jako lijepo i hvala ti na tome.", kazao je Selimović obrativši se Jozinoviću.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Upitan kako to da odabire glazbu iz starijeg razdoblja, Jozinović je odgovorio: "To je zapravo glazba koju sam ja slušao kao mlađi i zadnjih deset godina. I baš zato mi je u jednu ruku zadovoljstvo gledati istu tu publiku mojih godina, da baš tu glazbu sluša pored silne glazbe koja je izašla zadnjih dvije, tri godine". Iako nije otkrio koga će od gostiju dovesti na koncert, rekao je da će sigurno opravdati svih pet datuma.