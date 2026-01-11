Brooklyn je prvi zadao udarac, a onda je Nicola Peltz uklonila sve tragove Beckhamovih s mreža

Glumica Nicola Peltz Beckham (31) navodno je sa svojih društvenih mreža uklonila sve objave povezane s obitelji Beckham, što se tumači kao novi potez u narušenim obiteljskim odnosima.

Peltz se udala za Brooklyna Beckhama 2022. godine, a od tada su mediji intenzivno izvještavali o navodnom pogoršanju odnosa, posebice između Nicole i njezine svekrve Victorije Beckham (51) tijekom priprema za vjenčanje.

Foto: Profimedia

Godine nagađanja i pokušaja pomirenja

Unatoč višegodišnjim glasinama, obitelj je u javnosti nastojala demantirati navode o nesuglasicama, redovito se zajedno pojavljujući na društvenim događanjima i suzdržavajući se od komentara. Međutim, situacija je navodno eskalirala prošle godine kada se Brooklyn i Nicola nisu pojavili na proslavi pedesetog rođendana Davida Beckhama te su božićne blagdane proveli odvojeno. Dvadesetšestogodišnji Brooklyn odlučio je ostati u Sjedinjenim Američkim Državama s Nicolom i njezinom obitelji.

Iako su se David i Victoria navodno trudili obnoviti odnos s najstarijim sinom, njegov mlađi brat Cruz (20) prošlog je mjeseca iznio nove tvrdnje. Na svom Instagram profilu objavio je da su Brooklyn i Nicola blokirali cijelu obitelj. Podijelivši snimku zaslona novinskog izvještaja u kojem se tvrdilo da su Beckhamovi prestali pratiti sina, Cruz je napisao: "Nije istina. Mama i tata nikad ne bi prestali pratiti svog sina... Recimo kako stvari stoje. Probudili su se blokirani... kao i ja."

Foto: Profimedia

Pravna pisma i izbrisane uspomene

Napetosti su se ovoga tjedna dodatno intenzivirale nakon navoda da je Brooklyn roditeljima uputio pravno pismo, u kojem je zatražio da se svaka daljnja komunikacija odvija isključivo putem njegova odvjetnika. Navodi se da je Victoria to pravilo prekršila kada je označila da joj se sviđa njegova objava o pečenoj piletini.

"Ljudi zaista ne znaju sve činjenice ove tužne priče i misle da je Brooklyn bio samo prkosan kada je blokirao roditelje. Stvarnost je takva da im je krajem prošlog ljeta poslao pismo, tražeći da sva korespondencija ide isključivo preko odvjetnika te je želio pokušati popraviti stvari privatno, a ne javno. Smatrao je da su roditelji nastavili ignorirati njegove želje i spominjali ga na društvenim mrežama umjesto da mu se jave privatno", rekao je izvor za The Sun.

Posljednji događaji upućuju na to da je Nicola odlučila poduzeti daljnje korake, uklonivši sa svojih društvenih mreža sve objave povezane s obitelji Beckham. Među uklonjenim objavama je i fotografija s Victorijom iz 2024. godine, kojom joj je čestitala pedeseti rođendan uz poruku: "Sretan rođendan mojoj predivnoj svekrvi Victoriji Beckham. Puno te volim i volim biti tvoja plesna partnerica zauvijek."

Ta objava, kao i sve ostale koje su povezane s obitelji Beckham, više nisu vidljive na njezinom profilu, dok Victoria, prema dostupnim informacijama, i dalje ima objave posvećene svojoj snahi.

