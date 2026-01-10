Raskol u obitelji Beckham: Jedan potez sina Brooklyna slomio Davida i Victoriju

David (50) i Victoria Beckham (51) navodno su duboko pogođeni nakon što su od svog sina Brooklyna (26) i njegove supruge Nicole Peltz (31) primili pravni zahtjev za prekidom svake izravne komunikacije.

Slavni par je, prema navodima, ostao zatečen nakon što im je prošlog ljeta uručeno pismo odvjetnika koje im nalaže prekid svih pokušaja kontakta, uključujući i spominjanje para na društvenim mrežama.

Neočekivani pravni korak mladog para

Potez su upućeni krugovi opisali kao izrazito grub i pretjeran, uz nagađanja o tome je li Brooklyn stvarni inicijator ovog drastičnog koraka.

Pretpostavlja se da je pribjegavanje pravnim sredstvima bila "posljednja opcija", nakon što se situacija nije uspjela riješiti privatno i diplomatski. Strani mediji navode kako su David i Victoria pokušavali stupiti u kontakt s parom u nadi da će dogovoriti sastanak i razriješiti nesuglasice, zbog čega je pravni korak za njih bio neočekivan.

Međutim, drugi izvor upoznat sa situacijom nudi drugačiju perspektivu. "Nitko nije želio poduzeti ovakve mjere, ali nažalost, Brooklynove zahtjeve njegova je obitelj kontinuirano ignorirala... učinio je ono što je morao kako bi se zaštitio", tvrdi izvor. Dopis, koji su poslali pravni zastupnici para iz odvjetničkog društva Schillings tvrtki Harbottle and Lewis, koja zastupa Beckhamove, bio je formalni zahtjev koji nije rezultirao sudskim postupkom, izvještava Daily Star.

Pitanja o motivima i pozadini sukoba

Vijest o pravnom dopisu pojavljuje se u kontekstu prethodnih slučajeva u kojima su Nicola i članovi njezine obitelji poduzimali pravne korake, primjerice protiv organizatora vjenčanja i salona za njegu kućnih ljubimaca. To je potaknulo pitanja o tome je li Brooklynova dobrobit bila stvarni prioritet pri pokušajima obnove obiteljskih odnosa.

Ovi događaji slijede ranije optužbe da Nicola navodno kontrolira Brooklyna, iako drugi izvori tvrde da je on samostalan te odbacuju sugestije da ona upravlja situacijom.

Napetosti su dodatno eskalirale nakon što Brooklyn i Nicola nisu prisustvovali proslavi pedesetog rođendana Davida Beckhama u Londonu. Situaciju je, navodno, dodatno zakomplicirala činjenica da David i Victoria nisu bili pozvani na ceremoniju obnove zavjeta mladog para. Komentirajući tu ceremoniju, Brooklyn je izjavio: "Željeli smo zaista lijepo iskustvo. Iskreno, mogao bih obnavljati zavjete s njom svaki dan. Smatram da je najvažnije pronaći osobu s kojom ćete provesti ostatak života."

Smatra se da Beckhamovi i dalje ostaju optimistični da će se njihov odnos sa sinom popraviti, a jedan obiteljski prijatelj je izjavio da će uvijek biti tu za svog sina. Unatoč narušenim odnosima s roditeljima, Brooklyn i dalje održava kontakt s bakama i djedovima. "Iako je odnos s roditeljima narušen... Brooklyn je i dalje vrlo privržen svojim bakama i djedovima. Ljubav prema njima nikada nije bila upitna", otkrio je izvor.

