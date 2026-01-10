Bill Gates poslao osam milijardi dolara bivšoj supruzi: Ima razlog zašto

Bill Gates (70) i Melinda French Gates (61) najavili su razvod u svibnju 2021. nakon 27 godina braka. Naknadno su razdvojili svoj filantropski rad, a French Gates je u svibnju 2024. najavila da će podnijeti ostavku na mjesto supredsjednice Zaklade Gates.

Zaklada Gates potrošila je od 2000. godine 53,8 milijardi dolara (oko 46 milijardi eura) na zdravstvo, ravnopravnost spolova, globalni razvoj i obrazovanje, navodi se na njezinoj internetskoj stranici.

Foto: Profimedia

Melinda će se posvetiti radu za prava žena i obitelji

Kada je French Gates najavila ostavku, napisala je na mreži X: "Prema uvjetima mog sporazuma s Billom, napuštanjem zaklade imat ću dodatnih 12,5 milijardi dolara (oko 10 milijardi eura) koje ću posvetiti svom radu u ime žena i obitelji."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Većina tog novca navodno je dodijeljena Zakladi Pivotal Philanthropies, neprofitnoj organizaciji utemeljenoj 2022. u sklopu šire grupe Pivotal, koju je French Gates osnovala 2015. kako bi "ubrzala tempo društvenog napretka za žene i mlade u SAD-u i diljem svijeta", navodi se na njezinoj internetskoj stranici.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve RTL-ove nominacije ušle u finale prestižnog 'Zlatnog studija'!