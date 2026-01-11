FREEMAIL
Bad Blue Boysi pretukli navijače Crvene Zvezde: Napali jednu od najžešćih ekipa Delija

Bad Blue Boysi pretukli navijače Crvene Zvezde: Napali jednu od najžešćih ekipa Delija
Foto: Andreas Hillergren/tt/shutterstock Editorial/profimedia

BBB-ovci su sačekušu napravili za jednu od najžešćih podfrakcija Delija, "Orthodox Brothers", kako bi im oduzeli transparent – nešto što se u svijetu navijača i ultrasa smatra najvećim mogućim poniženjem

11.1.2026.
15:08
Sportski.net
Andreas Hillergren/tt/shutterstock Editorial/profimedia
Na društvenim mrežama pojavila se informacija kako su navijači Dinama, nazvani Bad Blue Boysi, na autocesti A3, blizu odmorišta Marsonija, pričekali navijače Crvene Zvezde, zvane Delije.

BBB-ovci su pričekušu napravili za jednu od najžešćih podfrakcija Delija, "Orthodox Brothers", kako bi im oduzeli transparent – nešto što se u svijetu navijača i ultrasa smatra najvećim mogućim poniženjem. Iako Boysi nisu uspjeli u svojoj namjeri, uspjeli su Delijama oduzeti neke druge navijačke rekvizite, a ovo je samo jedan od brojnih sukoba koje su ove dvije navijačke grupe imale. Najviše je poznat onaj iz 2015. godine, kada je Dinamo gostovao kod Olympiacosa, kluba s čijim navijačima Delije imaju prijateljske odnose.

Nakon što je Facebook stranica objavila informaciju o sukobu, brojni su se komentari istog trenutka pojavili ispod objave. "Bit će naplaćeno višestruko", "To BBB", "Gazi gubu"... samo su neki od komentara, a jedan se posebno ističe:

Foto: Facebook (screenshot)

 

POGLEDAJTE VIDEO: Ne govori hrvatski, ali ga svi zovu Damir: Kako je islandski izbornik osvojio Hrvatsku?

Bad Blue BoysBbbDelijeDinamoCrvena Zvezda
Bad Blue Boysi pretukli navijače Crvene Zvezde: Napali jednu od najžešćih ekipa Delija