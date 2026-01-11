Bad Blue Boysi pretukli navijače Crvene Zvezde: Napali jednu od najžešćih ekipa Delija

Na društvenim mrežama pojavila se informacija kako su navijači Dinama, nazvani Bad Blue Boysi, na autocesti A3, blizu odmorišta Marsonija, pričekali navijače Crvene Zvezde, zvane Delije.

BBB-ovci su pričekušu napravili za jednu od najžešćih podfrakcija Delija, "Orthodox Brothers", kako bi im oduzeli transparent – nešto što se u svijetu navijača i ultrasa smatra najvećim mogućim poniženjem. Iako Boysi nisu uspjeli u svojoj namjeri, uspjeli su Delijama oduzeti neke druge navijačke rekvizite, a ovo je samo jedan od brojnih sukoba koje su ove dvije navijačke grupe imale. Najviše je poznat onaj iz 2015. godine, kada je Dinamo gostovao kod Olympiacosa, kluba s čijim navijačima Delije imaju prijateljske odnose.

Nakon što je Facebook stranica objavila informaciju o sukobu, brojni su se komentari istog trenutka pojavili ispod objave. "Bit će naplaćeno višestruko", "To BBB", "Gazi gubu"... samo su neki od komentara, a jedan se posebno ističe:

Foto: Facebook (screenshot)

