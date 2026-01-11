FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
INCIDENT /

Cure detalji brutalne sačekuše Boysa: 'Krpu su Delije spasili bijegom'

Cure detalji brutalne sačekuše Boysa: 'Krpu su Delije spasili bijegom'
×
Foto: Branislav Bozic/sipa Press/profimedia

Tvrdi se da su Boysi presreli članove slovenske frakcije Delija Ortodox Brothers i istukli ih

11.1.2026.
16:32
Sportski.net
Branislav Bozic/sipa Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bad Blue Boysi su u subotu napali zloglasnu podgrupu Delija zvanu Orthodox Brothers na odmorištu Marsonija u Slavoniji.

Prema neslužbenim navodima s navijačkih foruma i društvenih mreža, riječ je o organiziranoj sačekuši u kojoj su sudjelovali pripadnici Bad Blue Boysa i Delije iz Slovenije. 

Sve o navijačima čitajte na portalu Net.hr.

Tvrdi se da su Boysi presreli Delije u pomno isplaniranoj "akciji", nakon čega je došlo do fizičkog obračuna. Prema istim izvorima, nekoliko sudionika je pretučeno, a dio navijačkih obilježja navodno im je oduzet.

Na društvenim mrežama potom su se pojavile tvrdnje da su Boysi zaplijenjene majice pokazivali kao trofeje što dokazuje i fotografija s Facebook sitea Balkanski navijači, a pojavili su se i novi detalji. Veći sukob, kako se navodi, spriječen je bijegom druge skupine Delija, koja je pritom uspjela sačuvati barem jedan transparent. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ne govori hrvatski, ali ga svi zovu Damir: Kako je islandski izbornik osvojio Hrvatsku?

BbbBad Blue BoysDelijeSacekusaBad Blue Boysi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
INCIDENT /
Cure detalji brutalne sačekuše Boysa: 'Krpu su Delije spasili bijegom'