Cure detalji brutalne sačekuše Boysa: 'Krpu su Delije spasili bijegom'

Bad Blue Boysi su u subotu napali zloglasnu podgrupu Delija zvanu Orthodox Brothers na odmorištu Marsonija u Slavoniji.

Prema neslužbenim navodima s navijačkih foruma i društvenih mreža, riječ je o organiziranoj sačekuši u kojoj su sudjelovali pripadnici Bad Blue Boysa i Delije iz Slovenije.

Tvrdi se da su Boysi presreli Delije u pomno isplaniranoj "akciji", nakon čega je došlo do fizičkog obračuna. Prema istim izvorima, nekoliko sudionika je pretučeno, a dio navijačkih obilježja navodno im je oduzet.

Na društvenim mrežama potom su se pojavile tvrdnje da su Boysi zaplijenjene majice pokazivali kao trofeje što dokazuje i fotografija s Facebook sitea Balkanski navijači, a pojavili su se i novi detalji. Veći sukob, kako se navodi, spriječen je bijegom druge skupine Delija, koja je pritom uspjela sačuvati barem jedan transparent.

