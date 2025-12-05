Saša Matić uživo iz zagrebačke Arene: 'Vi ste moji, ja sam ovdje na svom terenu'

Zagrebačka Arena danas i sutra ima priliku uživati u bezvremenskim hitovima legendarnog srpskog glazbenika Saše Matića kao što su „Kralj izgubljenih stvari“, „Nađi novu ljubav“, „Poklonite mi nju za rođendan“, „Samo ovu noć“, „Ko si ti“ i mnogim drugima. Osim toga, publika će po prvi put čuti i nove pjesme.

Saša Matić jedan je od najpoznatijih srpskih glazbenika koji već više od dvadeset godina puni dvorane i osvaja publiku širom regije. Karte za ove spektakle rasprodane su prije dva mjeseca, a radi velikog interesa, osim 5. prosinca, dodan je drugi koncert 6. prosinca.

Očekivanja uoči koncerta

Netom prije večerašnjeg spektakla, upitali smo Sašu Matića kako se osjeća uoči nastupa te koja su mu očekivanja.

"Naravno, kao i svaki put, ja se veselim kad dolazim ovdje. Vi ste moji. Ja sam ovdje na svom terenu, a tako je i večeras. Očekujem istu energiju kao što je bila i ranija dva puta kad smo dolazili i kad smo svirali ovdje u zagrebačkoj Areni. Mislim da toga neće manjkati, ali neće manjkati ni dobre svirke, ni dobrog provoda, ni dobre zabave.", kazao je za Net.hr.

Osvrnuo se na Jakova Jozinovića

Budući da je njegov mlađi glazbeni kolega Jakov Jozinović, koji je odnedavno stekao mnoštvo obožavatelja, također u rekordnom roku rasprodao ulaznice za svoj nastup u Areni koji se održava tek u lipnju, pitali smo Sašu Matića kako komentira iznenadne uspjehe tog mladog glazbenika.

"Odličan je to momak, sjajan je. Ja mu želim uspješnu karijeru. Mislim da će je ostvriti i već je krenuo gaziti silovito. Prestigao je mnoge na punoj liniji, dao lijevi žmigavac i krenuo. Zaista mu želim uspješnu karijeru i da se ostvari kao pjevač koji će pjevati svoje pjesme. To mu je sljedeći korak. Ja mu zaista želim svu sreću ovog svijeta i ja ću mu pomoći u bilo kojem smislu, štogod on bude tražio i štogod mu bude trebalo - ja sam mu na raspolaganju."

Želje u Novoj 2026.

Kao prigodno pitanje u posljednjem mjesecu u godini, upitali smo ga što priželjkuje u idućoj.

"Bojim se da ne pretjeram. Ja sam dosta svojih želja ostvario, a ako sad ponovo nešto poželim, onda će mi se i ostvariti, pa da ne bude previše", odgovara sa smijehom.

Prizori iz Arene

U nastavku pogledajte atmosferu zabilježenu na snimkama i fotografijama uživo s koncerta.

Foto: Tonia Malić

Foto: Tonia Malić

Foto: Marko Lukunic/pixsell

‘Zagreb me uvijek ponese’

Matić je već ispisao povijest zagrebačkih koncerata – još 2018. godine postao je prvi regionalni izvođač koji je rasprodao Arenu dvije večeri zaredom. Upravo zbog toga, kaže, povratak na isto mjesto ima posebnu težinu.

''Uzbuđen sam, kao i svaki put. Osjećam se sjajno i jedva čekam susret s publikom u Zagrebu,” rekao je ranije za naš portal. Na pitanje kako se osjeća znajući da ga hrvatska publika posebno voli, odgovara bez zadrške: ''Najponosniji sam na svijetu''.

