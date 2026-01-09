Tvrdi da je pobijedio psorijazu ovom prehranom: 'Nakon dva tjedna bilo mi je bolje'

MMA borac i Youtuber Chad Mendes od djetinjstva je patio od bolne plak psorijaze na nogama, vlasištu, ušima i bokovima. Unatoč isprobavanju brojnih konvencionalnih tretmana poput krema i tableta na recept, otkrio je da su neučinkoviti ili štetni za njegov imunološki sustav tijekom treninga, što ga je natjeralo da potraži alternativna rješenja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dugogodišnja borba s autoimunom bolesti

Psorijaza je kronična, ponavljajuća i neizlječiva autoimuna bolest u kojoj tijelo pogrešno napada vlastito tkivo. To uzrokuje prekomjernu proizvodnju stanica kože koje se nakupljaju i formiraju bolne, crvene plakove prekrivene srebrnastim ljuskama.

Procjenjuje se da između 7,5 i osam milijuna Amerikanaca živi s psorijazom, a stanje je vođeno neispravnim imunološkim sustavom u kojem specifične stanice, poznate kao T-stanice, postaju preaktivne i pokreću upalu.

Brojne studije pokazale su da prekomjerna konzumacija određene proupalne hrane, uključujući alkohol, mliječne proizvode, hranu s visokim udjelom šećera i gluten, može pogoršati simptome psorijaze. Istraživanja su također otkrila da osobe s psorijazom često imaju loše prehrambene navike, s prehranom bogatom nezdravim mastima, rafiniranim ugljikohidratima i šećerom, a siromašnom proteinima, vlaknima i zdravim mastima.

Radikalan zaokret u prehrani kao rješenje

U potrazi za rješenjem, Mendes se obratio dr. Paulu Saladinu za pomoć pri prijelazu na ekstremnu dijetu koja se sastoji gotovo isključivo od hrane životinjskog podrijetla. Ovu prehranu popularizirao je upravo Saladino, bivši psihijatar, koji je s vremenom svoju strogu karnivornu dijetu razvio u nijansiraniji okvir koji naziva "prehrana zasnovana na životinjama" (Animal-Based Diet).

Ova dijeta naglašava konzumaciju mesa, uključujući govedinu, svinjetinu, janjetinu, divljač i perad, kao i organsko meso poput jetre, srca i bubrega. Također favorizira životinjske masti poput goveđeg loja, svinjske masti i maslaca u odnosu na biljna ulja, a dopušta i voće, sirove mliječne proizvode i med.

Zdravstveni stručnjaci i zagovornici ove prehrane, kako prenosi Daily Mail, tvrde da se eliminacijom iritansa crijeva poput žitarica i određenog povrća smanjuje upala u probavnom sustavu, što je jedan od temeljnih čimbenika koji doprinose psorijazi.

Foto: Shutterstock

'Nakon dva tjedna bilo je puno bolje'

Mendes je u jednom podcastu izjavio da su mu liječnici godinama govorili kako prehrana ima malo ili nimalo utjecaja na njegove napadaje psorijaze, što je shvaćanje koje je posljednjih godina izgubilo na snazi kako se gomilaju dokazi o tome da loša prehrana potiče upalne procese u tijelu.

Nezdrave masti i rafinirani ugljikohidrati potiču tijelo na proizvodnju upalnih kemikalija poznatih kao citokini, istih onih koji se nalaze u visokim razinama u krvi i koži osoba s psorijazom.

"Obojica mojih liječnika samo su mi htjela propisati steroidnu kremu", rekao je Mendes. "Napokon, prije otprilike dvije godine, rekao sam, znate što? Dosta je. Pokušat ću s prehranom zasnovanom na životinjskim namirnicama mjesec dana. U roku od dva tjedna, stanje je bilo toliko bolje."

Fotografije njegove kože prije i poslije promjene prehrane su zapanjujuće i pokazuju dramatično poboljšanje. Dr. Saladino je komentirao kako je iz prve ruke vidio kako zapadna medicina često ne uspijeva pomoći pacijentima poput Mendesa, jer se fokusira na tretiranje simptoma, a ne uzroka.

Potencijalni rizici i balansiran pristup

Zapadna medicina plak psorijazu često tretira lokalnim steroidima, imunosupresivima ili biološkim lijekovima koji smiruju imunološki odgovor, ali ne rješavaju pitanje zašto imunološki sustav uopće pretjerano reagira. Pacijentima se rijetko daje strukturirano prehrambeno savjetovanje kao prva linija liječenja, propuštajući tako potencijalno moćnu intervenciju niskog rizika.

Ipak, prehrana zasnovana isključivo na životinjskim namirnicama ima i svoje nedostatke. Dokazano je da prehrana koja se uglavnom sastoji od crvenog mesa može povećati upalne markere u krvi.

Studija iz 2022. godine pokazala je da veći unos crvenog mesa, posebno prerađenog poput slanine i kobasica, dovodi do blagog porasta upalnog markera zvanog CRP. S druge strane, neprerađeno crveno meso, poput odreska, nije bilo povezano s višim CRP-om. Čini se da problem leži prvenstveno u prerađevinama. Zbog toga se odabir nemasne peradi, poput piletine ili puretine, često smatra pametnijom opcijom jer ima znatno blaži učinak na upalne procese.

Mendesova priča služi kao snažan primjer kako individualizirani pristup i promjena životnih navika mogu donijeti olakšanje tamo gdje konvencionalna medicina nije uspjela. Iako takav pristup nije za svakoga, on otvara važna pitanja o ulozi prehrane u upravljanju kroničnim bolestima.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica razotkriva ključne mitove o prehrani: 'Ovo su dvije najveće zablude koje sam čula'