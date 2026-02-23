Ukrali Polo, bacali limenke pa završili u jarku: Maloljetnik pokušao ubiti policajce

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjim i 26-godišnjim mladićima te maloljetnikom koje sumnjiče za pokušaj teškog ubojstva dvojice policajaca.

Kako je objavila zagrebačka policija, trojica osumnjičenika su u četvrtak, 5. veljače, oko 23.55 sati ukrali automobil Volkswagen Polo zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 69-godišnjaka. Sve su unaprijed dogovorili, a automobil je bio parkiran ispred ugostiteljskog objekta u Velikogoričkoj ulici na području Novog Čiča.

"Tijekom iste noći, dva sata kasnije, oko 2.15 sati Policijska uprava zagrebačka zaprimila je dojavu iz trgovine u mjestu Šćitarjevo. Odmah su na mjesto događaja upućeni policijski službenici koji su u mjestu Sasi, na kolniku, uočili osobni automobil marke Volkswagen Polo zagrebačkih registarskih oznaka, a na automobilu su bila otvorena prtljažna vrata dok se unutar njega nalazila kutija", objavila je policija.

Policajci su posumnjali da se radi o vozilu koje je ukradeno te da osobe u njemu mogu dovesti u vezu s krađom i teškom krađom provaljivanjem. "Kako bi spriječili njihov bijeg, svjetlosnim i zvučnim signalima pokušali su ih zaustaviti, no počinitelji su se oglušili te nastavili vožnju u smjeru Drenja Šćitarjevskog", navodi policija.

Krenula je potjera, a bjegunci su iz automobila bacali limenke, plastične kašete, autodizalicu i druge predmete prema policijskom vozilu. U međuvremenu je kolegama poslano pojačanje još jedne policijske ophodnje.

Pstavili barikadu da ih zaustave

Kako bi ih zaustavili, na području Ribnice taktički je postavljeno službeno vozilo kako bi mladiće prisilili da zaustave vozilo ili smanje brzinu.

"Međutim, uporni u bijegu, osumnjičeni su prvo udarili u službeno vozilo, a zatim krenuli svojim vozilom prema policijskim službenicima koji su se uspjeli izmaknuti i tako izbjegli teže posljedice, iako je jedan od njih prilikom izmicanja bio prisiljen preskočiti ogradu", objavila je zagrebačka policija.

No tu nije bio kraj.

Bjegunci su vozilom upali u jarak, a potom izašli iz vozila i dali se u bijeg. Policajci su uspjeli uhvatiti 24-godišnjaka.

Jedan policajac lakše ozlijeđen

"U događaju je policijski vježbenik lakše ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je maloljetnik, s ciljem usmrćenja jednog policijskog službenika i jednog policijskog vježbenika, počinio kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju i oštećenja tuđe stvari. S obzirom na to da je od tog trenutka bio nedostupan zagrebačkoj policiji, protiv njega je redovnim putem podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici", objavila je policija.

Uhitili su ga potom u srijedu, 18. veljače, a dan poslije predan je pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće kao nadopuna kaznene prijave dostavljeno Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.

Ujedno su policijski službenici protiv osumnjičenog 24-godišnjaka i 26-godišnjaka Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu dostavili posebno izvješće te su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku.

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom, 26-godišnjakom te maloljetnikom zbog sumnje da su zajedno počinili kaznena djela teške krađe provaljivanjem i krađe.

