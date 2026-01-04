Tvrdi da je zbog kontracepcije izgubila više od polovice zuba: 'Bojim se smijati se'

Alexandra Hale (32) tvrdi da je zbog dugotrajne upotrebe kontracepcijskih injekcija ostala bez više od polovice zuba. Počela je koristiti tromjesečnu injekciju 2015. godine, kada je imala 22 godine, kako bi ublažila teške menstrualne grčeve.

Međutim, nakon četiri godine korištenja, Alexandra je počela osjećati zubobolju, a zubi su joj, jedan po jedan, počeli propadati te su morali biti izvađeni. Do 2022. godine ostala je bez svih kutnjaka osim jednoga, zbog čega se počela sramiti smijati. Također je patila od intenzivnih migrena koje su je prisiljavale da izostaje s posla.

Zbog svega toga odlučila je istražiti nuspojave injekcije koju je primala na internetu i otkrila da su i druge korisnice prijavljivale slične probleme. Nakon što je prestala s injekcijama, primijetila je da se stanje njezinih zuba više ne pogoršava.

'Bojim se smijati, ljudi misle da se drogiram'

Alexandra, veterinarska asistentica iz Manchestera, podijelila je svoju priču. "Ovo mi jako teško pada, sada pokrivam usta kada se smijem u javnosti. Zaista je uznemirujuće, osmijeh je prva stvar koju ljudi primijete na vama. Otvoreno se mogu smijati samo pred bliskim prijateljima ili ljudima koji znaju što mi se dogodilo.

Postoji velika stigma oko loših zuba i ljudi me uvijek gledaju", ispričala je. Dodaje kako se brine da drugi misle kako ima lošu dentalnu higijenu ili da se drogira. "Ono što mi se dogodilo moglo se izbjeći uz prave provjere. Samo želim da ljudi znaju da uvijek trebaju preispitivati svoje zdravstvene odluke, biti svjesni nuspojava i obavljati godišnje preglede kod liječnika."

Borba s bolnim menstruacijama

Alexandrine menstruacije počele su kad je imala 13 godina, a unutar tri godine svakog je mjeseca proživljavala dva bolna dana obilježena iscrpljujućom boli, mučninom i glavoboljama. Menstruacije su joj bile izuzetno obilne i trajale su pet dana. "Bol je bila šokantna. Dva dana jednostavno nisam mogla ustati iz kreveta. Stalno sam izostajala iz škole", prisjetila se. Radeći u kinu 2014. godine, od kolegica je čula kako se one nose s menstrualnim bolovima pomoću kontracepcijskih implantata, tableta ili injekcija. Odbacila je implantat i imala problema s gutanjem tableta, pa joj je obiteljski liječnik 2015. godine propisao injekciju od koje je kasnije imala problema.

Injekcija se činila kao čudesno rješenje

Injekcije su se u početku činile kao savršeno rješenje i potpuno su eliminirale njezine menstrualne bolove. "Mislila sam da je to najbolja stvar ikad", prisjetila se. Svakih šest mjeseci odlazila je na kontrolu kod medicinske sestre koja bi joj izmjerila krvni tlak i pitala kako se osjeća, piše Mirror.

Međutim, tvrdi da nikada nije imala pravi pregled kod liječnika niti je bila obaviještena o potencijalnim rizicima za gustoću kostiju povezanima s injekcijom. Osim jednog zuba izvađenog u tinejdžerskoj dobi i umnjaka koji su uklonjeni zbog nepravilnog položaja, njezino dentalno zdravlje do tada je bilo solidno.

Upozorenja koja nikada nije dobila

No, 2019. godine Alex je počela osjećati zubobolju koja ju je držala budnom noću. Unatoč prehrani s malo šećera, redovitom četkanju zuba i korištenju konca te povremenom konzumiranju dijetalnih gaziranih pića, stomatolozi su dovodili u pitanje njezine prehrambene navike. Popravljali su joj zube, no kutnjaci su joj, počevši od stražnjih, počeli pucati i do 2022. godine svi su izvađeni osim jednog na gornjoj desnoj strani.

Ukupno je izgubila 14 zuba. Kada su počele i migrene, Alex se zapitala jesu li one nuspojava injekcije, a na internetu je otkrila da i drugi korisnici raspravljaju o migrenama i gubitku zuba. Tvrdi da joj je liječnik potvrdio da se to može dogoditi, nakon čega je prešla na kontracepcijski implantat. Tek je 2024. godine saznala da se ta injekcija koja joj je bila prepisana ne bi smjela uzimati dulje od dvije godine bez redovitih pregleda. "Svijet mi se srušio. Bila sam šokirana i osjećala sam se iznevjereno", rekla je.

Što kažu smjernice?

Dobila je injekciju koja sadrži samo progestogen, a prema smjernicama britanskog Nacionalnog instituta za kliničku izvrsnost (NICE), dugotrajna upotreba (dulja od jedne godine) povezana je s malim gubitkom mineralne gustoće kostiju. Taj se gubitak obično nadoknadi nakon prestanka korištenja injekcije. Smjernice navode: "Ako žena želi dugotrajno koristiti injekciju koja sadrži samo progestogen, potrebno je svake dvije godine procijeniti rizike i koristi te odlučiti može li se liječenje nastaviti."

"Voljela bih da britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) preuzme odgovornost za ono što mi se dogodilo i plati ovo. Da sam imala odgovarajuće preglede, ništa od ovoga se ne bi dogodilo", zaključila je.

Njezina trenutna liječnica, dr. Helen Westwood, potvrdila je da je konkretna injekcija povezana s gubitkom mineralne gustoće kostiju, što može utjecati na zdravlje zuba, te naglasila kako se gustoća kostiju obično oporavlja nakon prestanka terapije, a smjernice NICE-a savjetuju reviziju rizika i koristi svake dvije godine.

