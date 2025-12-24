Izgubio nogu u prometnoj nesreći, no to ga ne sprječava u ronjenju: 'Neopisiva sreća'

Özgür Akçı, ronilački entuzijast koji je izgubio nogu u prometnoj nesreći, otkrio je slobodu i spokoj podvodnog svijeta roneći u Crvenom moru. Akçı, koji je ronio u pratnji podvodnog dokumentarista i snimatelja Tahsina Ceylana te njegovog tima, izjavio je da je to iskustvo otvorilo novo poglavlje u njegovom životu.

Tijekom ronjenja snimljen je i bogat podvodni život Crvenog mora. Tim je zabilježio raže, moruzgve i koralje, koji se često nalaze u regiji, u njihovom prirodnom staništu. Mirni i hipnotizirajući pokreti raža, koje su jedan od simbola Crvenog mora, dodali su vizualno bogatstvo ronjenju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Još jedna stanica na ronilačkom putovanju bila je olupina putničkog broda Salem Express, koji je potonuo u Crvenom moru 1991. godine, odnijevši mnogo života. Poznat po svojoj povijesnoj i dramatičnoj prošlosti, olupinu su iz različitih kutova fotografirali Ceylan i njegov tim.

Foto: Profimedia

Akçı je rekao da je prije otprilike 20 godina izgubio jednu nogu u prometnoj nesreći te da je ronjenje otvorilo novo poglavlje u njegovom životu, piše Haberler.

Mir i sloboda pod vodom

Akçı je kazao da njegova ronilačka avantura traje već više od 15 godina: "Uz pratnju svojih prijatelja, otišao sam u obližnji ronilački klub. Uz podršku svojih instruktora, počeo sam roniti. Od tog dana, kada sam osjetio mir i slobodu pod vodom, ronjenje mi je postalo neizostavno".

"Osjećam se potpuno slobodno u dubinama", dodao je.

Foto: Profimedia

Akçı je kazao da bi osobe s invaliditetom svakako trebale iskusiti ronjenje, jer im to može pomoći.

"Nakon istraživanja mnogih mjesta za ronjenje u Turskoj, ronio sam u Crvenom moru s mojim instruktorom, Tahsinom. Kad sam pod vodom, potpuno zaboravim invaliditet i nedaće koje sam doživio zbog nesreće. Plivanje s ribama i istraživanje među koraljnim grebenima daje mi neopisiv osjećaj sreće. Uzbuđenje slobodnog ronjenja ne može se opisati riječima", istaknuo je Akçı.

Tahsin je rekao da ronjenje ne poznaje granice.

"Nadam se da će more uvijek donositi slobodu Özgüru. Nastavit ćemo biti uz njega uvijek i pod svim okolnostima. Pod vodom nema diskriminacije; ovdje su svi jednaki i slobodni", poručio je.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Kalogjera o osobnoj borbi i radu u udruzi: 'Krpamo rupe u sustavu, a novac ne pada s neba'