DIVLJE PČELE /

Dirljive scene: Domazet ostvaruje veliku želju generala Badurine

Dirljive scene: Domazet ostvaruje veliku želju generala Badurine
Foto: Rtl

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

20.2.2026.
11:43
Rtl
Jutro nakon svadbe, obitelj Vukas nazdravlja za svadbu Tereze i Vice. Čavka dobiva nezahvalan zadatak, a Domazet odlazi kod Marte i Anđelka te im govori da oproste Ranku. Badurina dotad s Katom razgovara o zemlji, Tomi i njezinom ljubavnom životu. Teodora, Jakov i Ivica shvaćaju da su prevareni, da je Ante ponovno nasamario brata.

Foto: Rtl
Foto: Rtl

Zora i Nikola razgovaraju o situaciji, u panici zbog njezine trudnoće. Dok on govori da ona to dijete ne smije roditi, ona plače i boji se. Nikola je u strahu, a Cvita dotad Rajki priča da nikad nisu bili sretniji. Baba Ljuba opominje Zoru. Domazet ostvaruje veliku želju generala Badurine.

Foto: Rtl

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Od rušenja Vjesnika do novog albuma U2: Donosimo vam Direktov pregled dana

