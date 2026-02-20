Policija u podrumu pronašla 56 polugolih mladića, šokantnije od toga bilo je - objašnjenje

Policijska snimka prikazala je šokantan trenutak otkrića 56 mladih muškaraca, od kojih su neki bili goli do pasa, s povezima preko očiju, u podrumu kuće sveučilišnog bratstva u SAD-u. Snimka je objavljena na YouTubeu, a pozadina je pojašnjena na stranici Lad Bible. Policajci su 15. studenoga 2024. došli u rezidenciju bratstva Alpha Delta Phi na Sveučilištu Iowa stigla nakon dojave o požaru. Plamena nije bilo, ali ono što su zatekli u podrumu bilo je dovoljno uznemirujuće - deseci mladića, goli do pasa, s povezima preko očiju i prekriveni neidentificiranim tvarima. Iz prostorije se širio snažan neugodan miris.

Na pitanje, tko je vlasnik kuće, tko je odgovoran i što se to događa, mladići ne žele odgovoriti. Jedan policajac glasno daje do znanja da je intervencija u tijeku i traži odgovornu osobu. Potom naređuje okupljenima da skinu poveze i počnu raščišćavati prostor. Unatoč višestrukim zapovijedima da napuste prostoriju, mladići se u početku gotovo uopće ne pomiču. Policajac na snimci primjećuje kako očito vrlo ozbiljno shvaćaju ono u čemu sudjeluju.

Ubrzo su policajci shvatili da je riječ o hazingu - obliku inicijacijskog rituala u bratstvima, tijekom kojeg kandidati prolaze kroz često ponižavajuće i potencijalno opasne prakse kako bi dokazali svoju lojalnost i spremnost na članstvo.

'House dad' priveden

Policija konačno otkriva da je za ovu inicijaciju bio zadužen takozvani "house dad". Joseph Gaya (22) kasnije je ispitan, a snimka prikazuje kako bezbrižno pije i koristi elektroničku cigaretu dok policajci pretražuju kuću. Protiv Gaye je podignuta optužnica. Tijekom pretrage imao je i verbalni ispad prema policajcima, a jednog je nazvao "je****m p****om". Ponavljao je kako policija nema dokaza protiv njih te da u kući nije bilo nikakvog požara.

Prema pravilima sveučilišta i zakonima savezne države Iowa, Hazing je zabranjen. Gaya je uhićen dan nakon incidenta i optužen za ometanje službene radnje. Otprilike godinu dana kasnije optužbe su odbačene, nakon čega se i javno oglasio.

"Prošla godina bila je izazovna, ali zahvalan sam što je slučaj odbačen i što je istina prepoznata. Duboko cijenim vrijeme, trud i predanost mojih odvjetnika, Dana Vondre i Brianne Potts, koji su radili na rješavanju ovog slučaja. Radujem se što ću ovo ostaviti iza sebe i usredotočiti se na budućnost", rekao je za nakon što je oslobođen.

Unatoč odbacivanju optužbi protiv njega, bratstvo Alpha Delta Phi suspendirano je sa Sveučilišta Iowa u svibnju 2025., a zabrana bi trebala trajati do 2029. godine. Sveučilište je u priopćenju poručilo da je reagiralo odmah nakon što su policija i vatrogasci, postupajući po dojavi o požarnom alarmu, u podrumu kuće zatekli više desetaka studenata s povezima preko očiju. Naglasili su kako su predani zaštiti zdravlja i sigurnosti studenata te da će svako ponašanje koje ih dovodi u opasnost biti sankcionirano, zaključuje Lad Bible.

